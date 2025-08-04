Bloomberg: Ошеломляющая смена тона Трампа 4.08.2025, 8:34

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Дональд Трамп

США меняют стратегию относительно Индии.

Индия стала одной из главных целей президента США Дональда Трампа, который стремится надавить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот остановил войну против Украины.

Об этом в понедельник, 4 августа, пишет Bloomberg, анализируя ряд последних резких заявлений Трампа относительно Индии.

Так, на прошлой неделе американский лидер раскритиковал Индию за членство в БРИКС и тесные связи с Россией. В частности, он заявил, что Индия и Россия «могут вместе уничтожить свои мертвые экономики».

«Этот выпад ознаменовал собой ошеломляющую смену тона для США, которые годами игнорировали тесные исторические связи Индии с Россией, стремясь привлечь эту страну в качестве противовеса Китаю в Азии», — пишет Bloomberg.

Однако теперь Трамп, вероятно, готов отказаться от такой стратегии, чтобы получить рычаги давления на Путина.

Также на минувшей неделе президент США заявил представителям СМИ, что, по его данным, Индия больше не будет покупать российскую нефть. Однако газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что, вопреки угрозам санкций со стороны Трампа, Индия продолжить покупать нефть у России.

Bloomberg также подчеркивает, что Нью-Дели отстаивает свои отношения с Москвой, и между двумя странами существует «устойчивое и проверенное временем партнёрство», как заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

«Наши двусторонние отношения с различными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос об отношениях с США, он добавил, что уверен в дальнейшем их развитии.

Ожидается, что к концу месяца Индию посетит американская делегация для переговоров о заключении торгового соглашения после того, как Трамп объявил о 25% тарифе на товары из этой страны.

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