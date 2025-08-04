«Самый ужасный комбайн за всю историю» 5 4.08.2025, 12:26

7,014

Гомельский «суперкомбайн» массово критикуют россияне.

Российский блогер выложил видео с кратким обзором флагмана от компании «Гомсельмаш» — зерноуборочного комбайна GS2124, который ранее, при презентации, производитель называл «суперкомбайном», заметил «Флагшток».

Блогер отметил, что на рынке РФ такой комбайн сейчас продают по цене 27 млн российских рублей (примерно 333 тысяч долларов). Видео набрало много комментариев — в основном, негативных.

Главная претензия россиян — комбайн часто ломается. Приводим наиболее типичные отзывы.

«Самый ужасный комбайн за всю историю! С виду неплохой, но на уборке дичь полная».

«У нас таких 11 единиц. Если сказать, что машина сырая, значит, ничего не сказать. Сервис не отъезжает. Выработка так себе. Регулируется плохо. Был создан по аналогу Лексиона 760, но по качеству....»

«Комбайны — откровенный шлак. Движки сыпятся, проводка тоже, датчики. Потери. Вечный геморрой».

«Неудачный комбайн, ни лючков, ничего, снять ремень — нужно разобрать полкомбайна».

Также в комментариях отмечают частые поломки двигателя, который используется в GS2124, но производится он не в Беларуси, а в России — Ярославским моторным заводом.

При этом некоторые хвалят эту модель, отмечая, что она лучшая на постсоветском пространстве.

Ранее этот комбайн испытывал лично Лукашенко и называл его «комбайном будущего».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com