Зеленский встретился с военными у линии фронта близ Харькова 4.08.2025, 20:11

Владимир Зеленский

Президент Украины посетил в том числе Волчанское направление.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с солдатами близ линии фронта в Харьковской области на северо-востоке страны. Зеленский на Волчанском направлении встретился с военными 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады. О поездке украинский лидер сообщил в понедельник, 4 августа в соцсети X.

Today, I was with those defending our country in the Vovchansk direction – the warriors of the 17th Separate Motorized Infantry Battalion of the 57th Brigade named after Kish Otaman Kost Hordiienko.



We spoke with commanders about the frontline situation, the defense of… pic.twitter.com/40XsGHZU0T — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025

Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.



Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо… pic.twitter.com/XWNuWsB5qj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025

«Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев», - отметил Зеленский. «Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад», - добавил он. По утверждению Зеленского, на этом направлении фиксируется участие в боях на стороне РФ наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Он находится примерно в пяти километрах от границы с РФ и был почти полностью разрушен в мае 2024 года в результате массированных атак Москвы, уточнил Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что также пообщался с 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области.

«Бойцы держат непростой участок фронта - Липцы. Пообщался с командирами», - отметил украинский лидер, добавив, что обсуждал электронную систему начисления баллов за уничтожение военных ВС РФ и их техники.

Kharkiv region. I met with the warriors of the 92nd Separate Assault Brigade named after Ivan Sirko. The fighters are holding a difficult section of the front – Lyptsi. I spoke with the commanders. The defense along their line of responsibility, the training of the warriors,… pic.twitter.com/OiOBPjHMxH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025

Харківщина. Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі… pic.twitter.com/kC74RYIxY0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025

Владимир Зеленский уточнил в Telegram, что 5 августа созывает Ставку Верховного главнокомандующего. «Мы все боремся за одно - независимость для Украины», - добавил президент Украины.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 26 июля по городу ударили около 15 БПЛА типа Shahed, две баллистические ракеты и четыре управляемые авиабомбы. Пострадали пять человек, в их числе трое спасателей.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь писал об атаке дронов на город Змиёв, там ранены двое жителей.

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