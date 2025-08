Зеленский встретился с военными у линии фронта близ Харькова

Президент Украины посетил в том числе Волчанское направление.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с солдатами близ линии фронта в Харьковской области на северо-востоке страны. Зеленский на Волчанском направлении встретился с военными 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады. О поездке украинский лидер сообщил в понедельник, 4 августа в соцсети X.

Today, I was with those defending our country in the Vovchansk direction – the warriors of the 17th Separate Motorized Infantry Battalion of the 57th Brigade named after Kish Otaman Kost Hordiienko. We spoke with commanders about the frontline situation, the defense of… pic.twitter.com/40XsGHZU0T

«Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев», - отметил Зеленский. «Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад», - добавил он. По утверждению Зеленского, на этом направлении фиксируется участие в боях на стороне РФ наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Он находится примерно в пяти километрах от границы с РФ и был почти полностью разрушен в мае 2024 года в результате массированных атак Москвы, уточнил Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что также пообщался с 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области.

«Бойцы держат непростой участок фронта - Липцы. Пообщался с командирами», - отметил украинский лидер, добавив, что обсуждал электронную систему начисления баллов за уничтожение военных ВС РФ и их техники.

Kharkiv region. I met with the warriors of the 92nd Separate Assault Brigade named after Ivan Sirko. The fighters are holding a difficult section of the front – Lyptsi. I spoke with the commanders. The defense along their line of responsibility, the training of the warriors,… pic.twitter.com/OiOBPjHMxH