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Зеленский встретился с военными у линии фронта близ Харькова

  • 4.08.2025, 20:11
Зеленский встретился с военными у линии фронта близ Харькова
Владимир Зеленский

Президент Украины посетил в том числе Волчанское направление.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с солдатами близ линии фронта в Харьковской области на северо-востоке страны. Зеленский на Волчанском направлении встретился с военными 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады. О поездке украинский лидер сообщил в понедельник, 4 августа в соцсети X.

«Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев», - отметил Зеленский. «Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад», - добавил он. По утверждению Зеленского, на этом направлении фиксируется участие в боях на стороне РФ наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Он находится примерно в пяти километрах от границы с РФ и был почти полностью разрушен в мае 2024 года в результате массированных атак Москвы, уточнил Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что также пообщался с 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области.

«Бойцы держат непростой участок фронта - Липцы. Пообщался с командирами», - отметил украинский лидер, добавив, что обсуждал электронную систему начисления баллов за уничтожение военных ВС РФ и их техники.

Владимир Зеленский уточнил в Telegram, что 5 августа созывает Ставку Верховного главнокомандующего. «Мы все боремся за одно - независимость для Украины», - добавил президент Украины.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 26 июля по городу ударили около 15 БПЛА типа Shahed, две баллистические ракеты и четыре управляемые авиабомбы. Пострадали пять человек, в их числе трое спасателей.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь писал об атаке дронов на город Змиёв, там ранены двое жителей.

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