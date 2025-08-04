Зеленский встретился с военными у линии фронта близ Харькова
- 4.08.2025, 20:11
Президент Украины посетил в том числе Волчанское направление.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с солдатами близ линии фронта в Харьковской области на северо-востоке страны. Зеленский на Волчанском направлении встретился с военными 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады. О поездке украинский лидер сообщил в понедельник, 4 августа в соцсети X.
Today, I was with those defending our country in the Vovchansk direction – the warriors of the 17th Separate Motorized Infantry Battalion of the 57th Brigade named after Kish Otaman Kost Hordiienko.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025
We spoke with commanders about the frontline situation, the defense of… pic.twitter.com/40XsGHZU0T
Сьогодні був поруч із тими, хто обороняє нашу країну на Вовчанському напрямку, – воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025
Говорили з командирами про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська, динаміку боїв. Окремо… pic.twitter.com/XWNuWsB5qj
«Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев», - отметил Зеленский. «Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад», - добавил он. По утверждению Зеленского, на этом направлении фиксируется участие в боях на стороне РФ наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.
Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Он находится примерно в пяти километрах от границы с РФ и был почти полностью разрушен в мае 2024 года в результате массированных атак Москвы, уточнил Зеленский.
Глава украинского государства добавил, что также пообщался с 92-й отдельной штурмовой бригады в Харьковской области.
«Бойцы держат непростой участок фронта - Липцы. Пообщался с командирами», - отметил украинский лидер, добавив, что обсуждал электронную систему начисления баллов за уничтожение военных ВС РФ и их техники.
Kharkiv region. I met with the warriors of the 92nd Separate Assault Brigade named after Ivan Sirko. The fighters are holding a difficult section of the front – Lyptsi. I spoke with the commanders. The defense along their line of responsibility, the training of the warriors,… pic.twitter.com/OiOBPjHMxH— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025
Харківщина. Зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Бійці тримають непросту ділянку фронту – Липці. Поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан, забезпечення потреб підрозділів у фокусі… pic.twitter.com/kC74RYIxY0— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025
Владимир Зеленский уточнил в Telegram, что 5 августа созывает Ставку Верховного главнокомандующего. «Мы все боремся за одно - независимость для Украины», - добавил президент Украины.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 26 июля по городу ударили около 15 БПЛА типа Shahed, две баллистические ракеты и четыре управляемые авиабомбы. Пострадали пять человек, в их числе трое спасателей.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в свою очередь писал об атаке дронов на город Змиёв, там ранены двое жителей.