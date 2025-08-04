Нидерланды сообщили о новой схеме передачи оружия Украине 4.08.2025, 21:11

1,180

Детали.

Нидерланды направят Украине военную помощь в размере €500 млн в рамках программы Priority Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей закупку американского вооружения для украинской армии за счет стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.

Как отмечает ведомство, страна стала первым государством — членом НАТО, которое полностью профинансировало пакет помощи в рамках данной инициативы.

Как сообщается на сайте альянса, программа PURL предполагает регулярные поставки военного оборудования и боеприпасов, определенных Украиной в качестве приоритетных. Каждый такой пакет оценивается примерно в €500 млн и включает вооружения, которые США способны предоставить в значительно больших объемах по сравнению с европейскими странами и Канадой.

Оказываемая в рамках PURL помощь «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины», подчеркнули в министерстве обороны Нидерландов. Первые две партии вооружений доставили уже в июле с периодичностью поставок каждые две-три недели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com