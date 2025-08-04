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Нидерланды сообщили о новой схеме передачи оружия Украине

  • 4.08.2025, 21:11
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Нидерланды сообщили о новой схеме передачи оружия Украине

Детали.

Нидерланды направят Украине военную помощь в размере €500 млн в рамках программы Priority Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей закупку американского вооружения для украинской армии за счет стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов.

Как отмечает ведомство, страна стала первым государством — членом НАТО, которое полностью профинансировало пакет помощи в рамках данной инициативы.

Как сообщается на сайте альянса, программа PURL предполагает регулярные поставки военного оборудования и боеприпасов, определенных Украиной в качестве приоритетных. Каждый такой пакет оценивается примерно в €500 млн и включает вооружения, которые США способны предоставить в значительно больших объемах по сравнению с европейскими странами и Канадой.

Оказываемая в рамках PURL помощь «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины», подчеркнули в министерстве обороны Нидерландов. Первые две партии вооружений доставили уже в июле с периодичностью поставок каждые две-три недели.

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