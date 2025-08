«Барселона» со счетом 5:0 разгромила южнокорейский «Тэгу» 4.08.2025, 21:19

Дубль оформил Гави, по мячу забили Левандовски, Тони Фернандес и Рэшфорд.

В товарищеском матче «Тэгу» был разгромлен «Барселоной» со счетом 0:5. Дубль оформил Гави, по мячу забили Левандовски, Тони Фернандес и Рэшфорд. Каталонцы полностью контролировали игру и не позволили сопернику создать опасных моментов.

Каталонцы быстро завладели инициативой. Гави открыл счет ударом из-за штрафной.

Потом Левандовски вскоре удвоил преимущество после передачи с фланга.

К перерыву счет стал 3:0 благодаря второму голу Гави.

Полная доминация во втором тайме

После перерыва «Барселона» не сбавила темп. Тони Фернандес и Рэшфорд довели счет до разгромного. Игра шла в одни ворота, «Тэгу» не мог выйти со своей половины.

Стабильная оборона и активная ротация

Во втором тайме тренер каталонцев дал игровое время резервистам. На поле появились Кохен, Торрес, Бальде, Рафинья и другие. Несмотря на изменения в составе, контроль мяча остался у «Барселоны».

Финальный свисток

Матч завершился со счетом 0:5. «Барселона» уверенно продемонстрировала свою мощь перед стартом сезона. «Тэгу» не нашел противоядия от атак соперника.

