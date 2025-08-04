В Японии состоялся форум по экономическому восстановлению Украины 4.08.2025, 22:38

Подписано 29 соглашений.

В Токио состоялся первый украинско-японский форум содействия экономическому восстановлению Украины, во время которого стороны подписали 29 договоренностей о сотрудничестве. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главными акцентами мероприятия было укрепление связей между Украиной и Японией, прежде всего в таких направлениях:

→ энергетика и инфраструктура;

→ развитие производственных и промышленных парков;

→ агропереработка;

→ улучшение условий для бизнеса в условиях войны.

«Во время форума у нас было много встреч с японским бизнесом. Компании заинтересованы инвестировать в различные проекты в Украине на сотни миллионов долларов. И это означает, что мы делаем очень практическую работу для восстановления», – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

На полях форума заключены соглашения о реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности, инфраструктуры и строительства, технологий и инноваций.

Среди них:

→ трехсторонняя декларация между ЮНИДО, министерствами экономики Японии и Украины относительно зеленого промышленного восстановления с передачей технологий и созданием новых предприятий совместно с японским частным сектором;

→ меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между госкомпанией «Укрфинжитло» и Государственным экспортно-кредитным агентством Японии (NEXI) для привлечения финансирования программы доступной ипотеки єОселя по ставкам ниже рыночных;

→ японская Fujita Corporation вместе с Минэкономики Украины будет реализовывать проект укрепления цепи поставок охлажденных и замороженных продуктов со строительством соответствующей инфраструктуры.

«Инвестировать в Украину сегодня – значит инвестировать в будущее государства-члена ЕС. И именно такая передовая страна, как Япония, является надежным партнером в восстановлении Украины и проведении необходимых трансформаций», – подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Украинско-японский форум содействия экономическому восстановлению организовали Министерство экономики, торговли и промышленности Японии совместно с Минэкономики Украины при поддержке Японской организации внешней торговли (JETRO). Участие в форуме приняли представители правительств, ведущих организаций и бизнеса обеих стран.

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