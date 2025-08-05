Дрон, залетевший в Литву из Беларуси, занимался разведкой? 5.08.2025, 9:51

Версия белорусского добровольца.

Белорусский доброволец-аэроразведчик с позывным «Крот» опознал российский дрон «Гербера» в обломках беспилотника, который пролетел над Литвой на прошлой неделе, сообщает «Еврорадио».

«Единственный вопрос — как он туда попал. Пролететь через всю Беларусь незамеченным он точно не мог, если летел из России. У меня две версии: или беспилотники запускают со стороны Калининграда, чтобы вести разведывательные миссии по территории Европы. Или со стороны самой Беларуси — и тоже с разведмиссиями», — поясняет аэроразведчик.

Литовские медиа пишут, что дрон нашли на полигоне Гайжюнай Йонавского района. От границы с Беларусью до этого полигона — около 130 километров, от Калининграда — около трехсот.

«Когда беспилотник летит с ударной или разведывательной миссией на территории Украины, они (россияне) не стесняются наносить надписи на дрон. А эти обломки чистые, без надписей. Значит, тихая разведка», — предполагает собеседник издания.

Узнать, была ли целью полетов разведка, можно, если изучить останки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com