The Economist: Война в Украине меняется
- 5.08.2025, 13:43
Военные спускаются в бункеры.
На линии фронта в Украине из-за обилия вражеских беспилотников зона поражения становится все глубже, и это еще больше усложняет проведение операций.
Об этом пишет The Economist, констатируя, что характер войны меняется и украинские защитники готовятся к ней.
Издание также приводит слова украинского командира с позывным Картель, артиллерия которого покрывает часть Запорожского фронта. До января «Картель» и его побратимы были расквартированы ближе к линии фронта, но артиллерия российских оккупантов вынудила его продвинуться глубже на контролируемую Украиной территорию. Теперь же из-за обилия российских беспилотников зона поражения расширилась, поэтому, как заявил «Картель», «мы уходим под землю». Их бункер, указывает The Economist, должен быть готов к середине августа.
«Увеличивающаяся глубина зоны поражения — территория до 15 километров по обе стороны от линии фронта, где дроны делают передвижение крайне опасным, — еще больше усложняет проведение операций», — пишет автор публикации.
В течение следующего года наращивание использования БпЛА средней дальности поставит под угрозу логистику, артиллерию и военные сосредоточения в 60 км и более от линии фронта, говорится в статье. Дроны средней дальности заполнят пробел между дальнобойными, которые Украина использует для глубоких ударов, а РФ — для ударов по украинским городам, и ближними, используемыми на передовой.
В публикации также сообщается, что и Украина, и страна-агрессор Россия спешат разработать для своих БпЛА средней дальности сложную систему наведения на основе искусственного интеллекта. И в течение следующего года они могут снова изменить поле боя, резюмирует The Economist.