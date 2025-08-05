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Когда и где собирать клюкву и бруснику в Беларуси?

  • 5.08.2025, 13:50
Когда и где собирать клюкву и бруснику в Беларуси?

Две области определились с датами.

В этом году сбор дикой ягоды начнется позже, чем в прошлом – сообщают местные исполкомы. Решения опубликованы на Национальном правовом портале.

В Брестской области сбор брусники разрешен с 12 августа, клюквы – с 6 сентября. В Витебской бруснику можно собирать с 16 августа, а клюкву – с 9 сентября.

Преждевременный сбор дикорастущей ягоды грозит штрафом:

- до 20 базовых величин для физических лиц (840 рублей на сегодняшний день);

- до 100 базовых величин – для индивидуальных предпринимателей (4200 рублей).

Отправляясь за ягодами, проверьте нет ли ограничений на посещение леса. Все данные отображаются на карте Минлесхоза в режиме реального времени.

Жители Гродно Максим и Алла сделали неожиданный грибной улов во время обычной поездки – по пути решили свернуть в лес и собрали 114 белых грибов.

- Целенаправленно за грибами не ехали. Слышали, что пошли – решили заглянуть. Даже не надеялись на такой улов, – рассказал Максим порталу NewGrodno.

Находка случилась в районе Поречья под Гродно – теперь это место точно станет новым «грибным адресом» для семейной пары.

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