Когда и где собирать клюкву и бруснику в Беларуси?
- 5.08.2025, 13:50
Две области определились с датами.
В этом году сбор дикой ягоды начнется позже, чем в прошлом – сообщают местные исполкомы. Решения опубликованы на Национальном правовом портале.
В Брестской области сбор брусники разрешен с 12 августа, клюквы – с 6 сентября. В Витебской бруснику можно собирать с 16 августа, а клюкву – с 9 сентября.
Преждевременный сбор дикорастущей ягоды грозит штрафом:
- до 20 базовых величин для физических лиц (840 рублей на сегодняшний день);
- до 100 базовых величин – для индивидуальных предпринимателей (4200 рублей).
Отправляясь за ягодами, проверьте нет ли ограничений на посещение леса. Все данные отображаются на карте Минлесхоза в режиме реального времени.
Жители Гродно Максим и Алла сделали неожиданный грибной улов во время обычной поездки – по пути решили свернуть в лес и собрали 114 белых грибов.
- Целенаправленно за грибами не ехали. Слышали, что пошли – решили заглянуть. Даже не надеялись на такой улов, – рассказал Максим порталу NewGrodno.
Находка случилась в районе Поречья под Гродно – теперь это место точно станет новым «грибным адресом» для семейной пары.