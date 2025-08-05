Основатель Twitter запустил новый мессенджер Bitchat 1 5.08.2025, 19:36

1,514

В чем его уникальность.

Основатель Twitter и Block Джек Дорси в начале июля 2025 года запустил новый мобильный мессенджер Bitchat, работающий без подключения к интернету – через сеть Bluetooth Mesh, а с 28 июля его официально можно скачивать на App Store, писал TechCrunch.

Мессенджер позволяет обмениваться сообщениями с пользователями, находящимися в радиусе до 100 м, даже без мобильной связи или Wi-Fi. Приложение доступно для iOS в App Store, а для Android – как APK-файл через GitHub.

Пользователи соцсети Х на этот счет распространяли твиты.

Дорси, которого цитирует TechCrunch, отметил, что базовую версию Bitchat написал в течение выходных. Интерфейс программы минималистичен: после открытия приложения пользователь сразу же попадает в окно обмена сообщениями, где видит посты других поблизости. Авторизация не требуется, имя можно изменять без ограничений.

Используя сеть Bluetooth Low Energy, Bitchat обеспечивает прямой обмен сообщениями между узлами в пределах физической близости, а автоматическая ретрансляция сообщений расширяет эффективный диапазон вне прямых соединений Bluetooth, уточняет The Verge.

Такие Bluetooth-мессенджеры популярны во время массовых мероприятий или в чрезвычайных ситуациях, когда традиционная связь не работает. Например, приложение Bridgefy использовали активисты во время протестов в Гонконге, писало BBC, поскольку оно дает возможность общения без интернета.

bitchat?



now on the App Store: https://t.co/uzB0uqRJGy — jack (@jack) July 28, 2025

Bitchat также вызвал критику со стороны специалистов по кибербезопасности, пишет Delo.ua. Издание приводит слова эксперта Алекса Радоча о том, что в программе «очень легко выдать себя за другого человека». Это ставит под сомнение реальную конфиденциальность общения, добавляет медиа.

Даже при наличии правильной настройки безопасности фундаментальные ошибки в протоколах могут скомпрометировать всю систему. Дорси признал, что приложение еще не проходило независимой проверки безопасности, информируют СМИ.

Bitchat заинтересовал пользователей как концептуально, так и технологически, особенно в условиях роста запроса на децентрализованные и офлайн-средства коммуникации, добавляет Engadget.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com