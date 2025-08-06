Названы шесть качеств человека, которые делают его привлекательным
- 6.08.2025, 12:23
Команда ученых опросила около 6000 человек из 12 стран.
Казалось бы, «крутость» человека — это нечто крайне субъективное. Авторы нового исследования уверены, что все не совсем так. Международная группа ученых провела масштабный опрос и выделила сразу шесть ключевых качеств, наличие которых свидетельствует о чьей-то «крутости», пишет «Нож».
Команда опросила около 6000 человек из 12 стран: Австралии, Турции, США, Китая, ЮАР и других. Респонденты описывали личностные характеристики и ценности знакомых, которых они считают либо «крутыми» (cool), либо просто «хорошими людьми».
Далее ученые сопоставили все данные, чтобы проверить, насколько восприятие крутости связано с общей привлекательностью или нравственностью описываемого человека.
Согласно результатам исследования, в универсальный набор «крутых» личностных качеств входят: экстравертность, склонность к гедонизму и авантюризму, открытость, влиятельность и независимость.
По предположению авторов работы, выбор таких черт характера обусловлен особой притягательностью людей с лидерскими качествами и неординарным умом.
«Такие люди часто расширяют границы и предлагают новые идеи — в моде, искусстве, политике или технологиях. Они вдохновляют других и помогают формировать представления о том, что является современным, желанным или прогрессивным», — резюмировал Тодд Пеццути, руководитель исследования из Университета Адольфо Ибаньеса (Чили).