Названы шесть качеств человека, которые делают его привлекательным 6.08.2025, 12:23

Команда ученых опросила около 6000 человек из 12 стран.

Казалось бы, «крутость» человека — это нечто крайне субъективное. Авторы нового исследования уверены, что все не совсем так. Международная группа ученых провела масштабный опрос и выделила сразу шесть ключевых качеств, наличие которых свидетельствует о чьей-то «крутости», пишет «Нож».

Команда опросила около 6000 человек из 12 стран: Австралии, Турции, США, Китая, ЮАР и других. Респонденты описывали личностные характеристики и ценности знакомых, которых они считают либо «крутыми» (cool), либо просто «хорошими людьми».

Далее ученые сопоставили все данные, чтобы проверить, насколько восприятие крутости связано с общей привлекательностью или нравственностью описываемого человека.

Согласно результатам исследования, в универсальный набор «крутых» личностных качеств входят: экстравертность, склонность к гедонизму и авантюризму, открытость, влиятельность и независимость.

По предположению авторов работы, выбор таких черт характера обусловлен особой притягательностью людей с лидерскими качествами и неординарным умом.

«Такие люди часто расширяют границы и предлагают новые идеи — в моде, искусстве, политике или технологиях. Они вдохновляют других и помогают формировать представления о том, что является современным, желанным или прогрессивным», — резюмировал Тодд Пеццути, руководитель исследования из Университета Адольфо Ибаньеса (Чили).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com