На пороховом заводе в российской Перми мигранты устроили бунт 6.08.2025, 18:49

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Что известно.

Полиция Пермского края не допустила массовых беспорядков с участием мигрантов. Об этом говорится в телеграм-канале регионального главка МВД. Согласно сообщению, сейчас ситуация в микрорайоне Крым Кировского находится под контролем: сотрудники правоохранительных органов «проводят плановую работу по охране общественного порядка». «Массовых беспорядков допущено не было», — подчеркнули в МВД.

Ранее о волнениях в этом районе сообщили местные телеграм-каналы и СМИ со ссылкой на жителей. По их словам, конфликт начался после того, как группа мигрантов, работающих на Пермском пороховом заводе, оскорбила женщину из-за ее одежды — она была в джинсах и футболке. За нее вступился муж, между ним и приезжими завязалась потасовка, в результате которой пострадала супружеская пара. Очевидцы утверждали, что один из мигрантов, которого называли «лидером общины», заявил, что все женщины в городе должны соблюдать «мусульманские нормы» одежды.

Ситуация уже вызвала резонанс на федеральном уровне. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в комментарии NEWS.ru заявил, что иностранные работники на таких стратегических предприятиях, как Пермский пороховой завод, могут нести угрозу безопасности. По его словам, стоит проверить, насколько законно они трудоустроены, и соответствуют ли их документы миграционным требованиям. Он подчеркнул, что наличие иностранцев на режимных объектах может создавать риски, в том числе — утечку чувствительной информации.

Нилов связал привлечение мигрантов с острой нехваткой квалифицированных кадров: молодых специалистов, как указал депутат, часто мобилизуют, а найти замену сложно, поэтому руководство заводов прибегает к помощи трудовых мигрантов.

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