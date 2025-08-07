Цикорий или кофе: что лучше выбрать для похудения 1 7.08.2025, 14:25

1,198

Стало известно, какой напиток больше подходит для низкокалорийной диеты.

Кофе пользуется популярностью по всему миру, однако с недавних пор в игру вступил другой давно известный напиток - цикорий. Его часто считают полезной альтернативой кофе.

Сегодня рассмотрим, что полезнее - цикорий или кофе, а также что лучше выбрать при похудении, пишет УНИАН.

Что полезнее пить - кофе или цикорий

Как известно, кофе готовится из обжаренных молотых зерен. Он очень ароматный и является основой множества разных напитков.

В то же время цикорий добывают из цветочного растения, которое принадлежит к семейству одуванчиковых. Из корней делают густую пасту или порошок, который потом можно использовать для приготовления.

Главным различием между ними является содержание кофеина в кофе. Он может вызывать тревогу, бессонницу и учащенное сердцебиение.

При этом в цикории есть клетчатка (пребиотическая), крахмал, питательные вещества и инсулин.

Если говорить о том, что калорийнее - кофе или цикорий, то вопрос несколько сложный.

В 100 граммах зерен около 230 ккал. Но нужно учитывать, что степень обжарки способна увеличить этот показатель аж до 330 ккал. К тому же при употреблении люди берут разное количество кофе. Самая калорийная часть напитка - сиропы, молоко и сливки.

Калорийность пастообразного цикория составляет около 375 ккал (все зависит от производителя), а в порошке - около 275 ккал. Конечная энергетическая ценность такого напитка будет зависеть от выбора марки, вида продукта, а также количества, которое заливается водой.

Цикорий или кофе при похудении

Выбирая, что пить - кофе или цикорий, стоит определиться со своей целью, ведь напитки оказывают разное влияние на организм.

Так, кофе подавляет аппетит, ускоряет метаболизм и может улучшать жиросжигание. Как указывается на сайте Медицинской библиотеки США, он также снижает риск возникновения ожирения.

Цикорий же позитивно влияет на пищеварение, снижает тягу к сладкому и щадяще влияет на ЖКТ. Как отмечается в исследованиях, инулин может снижать массу тела, воздействуя на микробиом кишечника, аппетит и чувствительность к инсулину.

В то же время важно не только то, что лучше - кофе или цикорий, но и что хочет конкретный человек. Если пить напиток без удовольствия и только ради пользы, он будет восприниматься скорее как лекарство или витамины. В конечном итоге в какой-то момент человек может сорваться и все равно выпить то, что ему хочется.

Поэтому важнее всего придерживаться нормы в употреблении.

По оценке Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, для взрослого человека безопасной дозой кофеина в сутки считается до 400 мг. В среднем это от трех до пяти чашек по 200 мл.

Цикория можно пить не более одной-двух чашек (10 г в сухом виде). При большем количестве могут наблюдаться проблемы с ЖКТ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com