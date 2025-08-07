Куда прибыли первые эшелоны российских военных? 4 7.08.2025, 14:54

Режим попытался скрыть эту информацию.

Министерство обороны Беларуси 6 августа сообщило о прибытии первого эшелона с военнослужащими РФ и техникой для подготовки и участия в совместном стратегическом учении ВС РБ и РФ «Запад-2025», которое пройдет в сентябре.

Россиян встречали с караваями, как и в 2022 году, перед нападением на Украину. Место прибытия эшелона с военной автотехникой не уточнялось, лица военных были заблюрены. В МО РБ даже заретушировали на российских вагонах номера и станции приписки.

Фото: Минобороны РБ

О предполагаемой локации можно судить по одной из девушек, которая держала в руках каравай. Как выяснил «Флагшток», как минимум до недавнего времени она жила в Борисове. Это может указывать, что съемка проходила в Минской области.

Фото: Минобороны РБ

Позднее 6 августа Минобороны показало прибытие еще одного российского поезда с военными и техникой. На этот раз сообщалось, что первый воинский контингент прибыл для подготовки и участия в «серии учений в формате ОДКБ», которые пройдут на территории Беларуси в начале сентября — с коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

Фото: Минобороны РБ

Локация вновь не называлась, а лица военнослужащих, которых также встречали с караваем, были заблюрены. Но в сообщении была отсылка к 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, которая предоставила фото.

Как установило медиа, снимки были сделаны на ст. Лосвида в районе деревни Савчёнки Витебского района в 60 километрах от границы Беларуси и России.

Фото: Минобороны РБ

Около этой станции находится воинский полигон «Лосвидо». По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в июле 2023 года сюда планировалась перевозка «вагнеровцев» для обучения стрельбе некоторых подразделений беларусских Вооруженных сил.

Канал 103-й бригады, а также другие ресурсы силовиков массово репостят предупреждения о запрете фотографирования военной техники во время учений, угрожая уголовным преследованием.

Районные газеты, в отличие от 2022 года, пока не сообщали о торжественных встречах в своих регионах российских военных.

