NI: Берегись, Китай

Австралия закупает японские «стелс-фрегаты» для усиления флота.

Австралия объявила о заключении исторической сделки с Японией на закупку 11 многоцелевых фрегатов класса Mogami. Это первый случай с конца Второй мировой войны, когда Токио экспортирует военные корабли. Сделка на сумму около 10 млрд австралийских долларов (примерно 6,5 млрд долларов США) направлена на масштабное усиление Королевского австралийского флота, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Министр по вопросам оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил, что эти «стелс-фрегаты» обеспечат союзников уверенностью и будут сдерживать потенциальных противников. Заместитель премьер-министра Ричард Марлс отметил, что новые корабли укрепят защиту северных рубежей и морских торговых путей Австралии.

Фрегаты Mogami получат до 128 зенитных ракет — это в четыре раза больше по сравнению с текущими возможностями флота. Конрой также подчеркнул, что Австралия увеличит количество боевых кораблей в четыре раза в течение следующих десяти лет по сравнению с прежним правительственным планом.

Контракт выиграла японская Mitsubishi Heavy Industries, опередив немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems. Новые фрегаты станут ключевым элементом в ответ на растущую военную активность Китая в регионе.

Сделка также подчеркивает усилия Австралии по укреплению безопасности в рамках альянса AUKUS, в рамках которого страна закупает атомные подводные лодки у США и Великобритании.

На фоне усиления Китая, сотрудничество между Австралией, Японией и США становится важным элементом стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

