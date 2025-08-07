В Украине сотрудников ТЦК обяжут носить видеорегистраторы 7.08.2025, 19:49

С 1 сентября.

В Украине с 1 сентября всех работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обяжут носить нагрудные видеорегистраторы во время проверки документов или вручения повесток. Об этом заявил в четверг, 7 августа, министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон», - написал Шмыгаль. При нарушении новых правил сотрудниками ТЦК предусмотрена дисциплинарная ответственность, добавил Шмыгаль.

Ранее в Украине неоднократно происходили конфликты между жителями и представителями ТЦК. Так, 1 августа в Виннице люди собрались возле местного стадиона «Локомотив» и требовали освободить мужчину, предположительно задержанного сотрудниками ТЦК за уклонение от военной службы. Вследствие этого произошли столкновения с полицией. По данным СМИ, в них участвовали около 80 человек.

3 августа в селе Бугское Николаевской области «неизвестные лица совершили нападение на военных», сообщили в местном ТЦК. «Гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения», - утверждается в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com