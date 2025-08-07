закрыть
7 августа 2025, четверг, 20:17
В Украине сотрудников ТЦК обяжут носить видеорегистраторы

  • 7.08.2025, 19:49
В Украине сотрудников ТЦК обяжут носить видеорегистраторы

С 1 сентября.

В Украине с 1 сентября всех работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обяжут носить нагрудные видеорегистраторы во время проверки документов или вручения повесток. Об этом заявил в четверг, 7 августа, министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон», - написал Шмыгаль. При нарушении новых правил сотрудниками ТЦК предусмотрена дисциплинарная ответственность, добавил Шмыгаль.

Ранее в Украине неоднократно происходили конфликты между жителями и представителями ТЦК. Так, 1 августа в Виннице люди собрались возле местного стадиона «Локомотив» и требовали освободить мужчину, предположительно задержанного сотрудниками ТЦК за уклонение от военной службы. Вследствие этого произошли столкновения с полицией. По данным СМИ, в них участвовали около 80 человек.

3 августа в селе Бугское Николаевской области «неизвестные лица совершили нападение на военных», сообщили в местном ТЦК. «Гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения», - утверждается в сообщении.

