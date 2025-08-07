Создатели ChatGPT презентовали новую версию нейросети
OpenAI представила GPT-5.
Компания OpenAI представила GPT-5 — новое поколение своей нейросети. По заверениям разработчиков, обновленная версия обеспечит более точные рассуждения, будет обладать расширенной долговременной памятью и значительно реже выдаст ошибочные ответы. Трансляция презентации доступна на сайте OpenAI.
«GPT‑5 стал умнее во всех отношениях, предоставляя более полезные ответы по математике, естественным наукам, финансам, юриспруденции и другим предметам. Это как команда экспертов, готовая ответить на любой ваш вопрос», — заявили в OpenAI.
GPT-5 будет доступна всем пользователям ChatGPT, но у бесплатных пользователей будет ограничение на количество запросов — после этого ChatGPT будет переключаться на более простую модель. Через API пользователи смогут выбрать одну из трех версий модели: GPT-5, GPT-5 mini или GPT-5 nano. Пользователи также могут выбрать цвет чата и один из четырех стилей общения: Cynic («Циник»), Robot («Робот»), Listener («Слушатель») и Nerd («Ботаник»).
В OpenAI заверили, что GPT-5 реже выдумывает факты и активнее признается, когда не может ответить на вопрос. Компания также сообщила, что в ходе разработки новой версии была проведена обширная оценка безопасности, включая 5 тыс. часов тестирования.
По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, опыт от использования GPT-5 «настолько впечатляющий», что пользователям не захочется возвращаться к старым моделям. «Если GPT-3 напоминал школьника, а GPT-4 — студента колледжа, то GPT-5 похож на эксперта с докторской степенью», — отметил он.
Выпуск GPT-5 несколько раз откладывался: сроки смещались с середины 2024 года на середину 2025 года, а затем на август. За это время число пользователей ChatGPT продолжало расти. В апреле Альтман заявил, что число еженедельно активных пользователей ChatGPT достигло 500 млн. OpenAI ожидает, что в ближайшее время количество активных пользователей ChatGPT в неделю достигнет 700 млн.