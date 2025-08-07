закрыть
7 августа 2025, четверг, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: РФ предложила Индии скидку в $5 за баррель, чтобы продолжать поставки нефти

4
  • 7.08.2025, 22:06
  • 2,902
СМИ: РФ предложила Индии скидку в $5 за баррель, чтобы продолжать поставки нефти

За последние дни Urals в Индии подешевела на 7-8%.

Российские нефтяники увеличивают скидки для покупателей в Индии, которые начали отказываться от закупок в РФ после тарифного удара Дональда Трампа.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus, российский сорт Urals в индийских портах стал продаваться с дисконтом более $5 за баррель по отношению к бенчмарку Dated Brent.

Неделю назад скидки на нефть РФ были нулевыми. Таким образом, за последние дни Urals в Индии подешевела на 7-8%. И этот тренд, вероятно, продолжится, прогнозирует Хомайун Фалакшахи, глава аналитики нефти в Kpler.

Государственные НПЗ Индии будут сторониться российских баррелей из-за неопредленности с дальнейшими действиями администрации Трампа, а ремонты нефтезаводов в России после ударов дронов ВСУ приведут к увеличению предложения с августа по сентябрь, объясняет Фалакшахи.

По словам источников Bloomberg, государственные индийские нефтезаводы - Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum - уже исключили российскую нефть из своих закупочных планов на ближайшее будущее. Они ждут указаний правительства после того, как Трамп сначала обложил индийские товары 25-процентными пошлинами, а затем ввел тариф еще в 25% из-за связей Нью-Дели с Россией.

Частные НПЗ, по данным Kpler, продолжают закупки, но уже со скидками. Россия обеспечивает 37% индийского нефтяного импорта, и полная остановка этих потоков маловероятна, считает Фалакшахи.

После начала войны в Украине Индия более чем в 20 раз нарастила закупки нефти в РФ, потратив на них почти $140 млрд с того момента, как в конце 2022 года страны G7 ввели эмбарго на российские баррели. По итогам первого полугодия в Индию из России уходило 1,75 млн баррелей в день, или половина всей нефти, что танкеры вывозят из морских портов в РФ. В июне поставки достигали 2 млн баррелей в день, подсчитал Reuters на основе торговых данных.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров