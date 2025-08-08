закрыть
8 августа 2025, пятница, 2:21
В Пинском районе объявили карантин из-за американской бабочки

  • 8.08.2025, 1:19
Гусеницы этой бабочки поедают более 230 видов растений.

В Пинском районе объявили карантин из-за появления опасного вредителя — американской белой бабочки. Как сообщает Пинский горисполком, ограничения введены в нескольких населенных пунктах: Добрая Воля Оснежицкого сельсовета, Кнубово Плещицкого сельсовета и Пинковичи Пинковичского сельсовета.

В связи с этим владельцам земельных участков — как частным лицам, так и организациям — рекомендуется проверить свои территории и принять меры по уничтожению вредителя.

Американская белая бабочка (белокрылка) очень вредна: её гусеницы поедают более 230 видов растений, включая яблони, груши, орехи, черешню, клёны и другие. Только хвойные деревья ей не интересны. Одна самка может отложить до тысячи яиц, поэтому распространяется бабочка очень быстро.

Если вы заметили на своём участке гнёзда с гусеницами, их необходимо немедленно срезать и уничтожить огнём.

