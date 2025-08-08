Россия потеряла почти $17 млрд из-за падения цен на нефть и уменьшения экспорта газа
- 8.08.2025, 2:00
Данные украинской разведки.
В России сократились поступления в федеральный бюджет от нефтегазового сектора, в частности из-за падения цен на нефть и резкого уменьшения экспорта газа в ЕС.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в четверг, 7 августа.
В разведке отметили, что в январе — июле 2025 года поступления в бюджет сократились на 19% до 69,2 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.
Средняя цена на нефть марки Urals упала на 18,4% до 60,37 долларов за баррель. Также поставки газа в Евросоюз сократились на 50% (до 9,93 млрд куб. м). В то же время рубль с начала 2025 года укрепился на 45% - с 113,71 до 81,25 за доллар, сообщили в СЗР.
Всего, как отметили в разведке, Россия потеряла почти 17 млрд долларов.
В разведке подчеркнули, что сокращение доходов РФ от энергетической отрасли говорит об увеличивающейся уязвимости российской экономики к внешнему давлению.
Для компенсации дефицита российское правительство планирует активнее использовать средства Фонда национального благосостояния и сокращать статьи бюджета, чтобы иметь возможность в дальнейшем финансировать войну против Украины, добавили в СВР.