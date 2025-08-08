закрыть
8 августа 2025, пятница, 3:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: Есть шансы закончить войну с РФ на условиях Украины

  • 8.08.2025, 3:33
Сырский: Есть шансы закончить войну с РФ на условиях Украины

Для этого нужно активно наступать на фронте.

Украина может завершить войну так, как выгодно ей, а не России. Для этого нужно активно наступать на фронте.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского ТСН.

По его словам, война в Украине должна закончиться так, как будет выгодно украинскому народу. Шансы на это есть.

«То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание, на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас в настоящее время это очень важно», - отметил Сырский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров