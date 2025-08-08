Сырский: Есть шансы закончить войну с РФ на условиях Украины
- 8.08.2025, 3:33
Для этого нужно активно наступать на фронте.
Украина может завершить войну так, как выгодно ей, а не России. Для этого нужно активно наступать на фронте.
Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сырского ТСН.
По его словам, война в Украине должна закончиться так, как будет выгодно украинскому народу. Шансы на это есть.
«То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание, на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас в настоящее время это очень важно», - отметил Сырский.