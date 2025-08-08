Прокуратура в Южной Корее требует выдачи ордера на арест бывшей первой леди
- 8.08.2025, 4:59
В чем ее обвиняют.
Сотрудники специального прокурора Мина Чжун Ки в четверг, 7 июля, обратились с ходатайством о выдаче ордера на арест бывшей первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи. Об этом сообщило издание Yonhap News Agency.
В частности, прокуратура подала ордер на арест по обвинениям в нарушении законов о рынке капитала, о политических фондах и о получении взяток за посредничество.
Слушание по выдаче ордера состоится в следующий вторник в Центральном районном суде Сеула, сообщили изданию юридические источники.
Ким, жена заключенного бывшего президента Юн Сок Йоля, появилась 6 августа в офисе специального прокурора для допроса относительно ее вероятного участия в схеме манипуляций с ценами на акции, вмешательства в выдвижение кандидатов на парламентских довыборах 2022 года и получения взяток в обмен на деловые услуги для Церкви объединения.
Ким, по данным медиа, преимущественно отрицает выдвинутые против нее обвинения. Ее также допрашивали из-за невнесенного в декларацию имущества — элитного ожерелья, однако это обвинение не включили в ордер.
Юн Сок Ёль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря 2024 года безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа.
8 декабря Юн Сок Ёлю объявили о подозрении в государственной измене. 15 января 2025 года президента Южной Кореи арестовали. 26 января ему предъявили обвинение в мятеже.
7 марта Юн Сок Ёля освободили из-под ареста после того, как суд удовлетворил его ходатайство. 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи поддержал решение парламента о его импичменте.