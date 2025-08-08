закрыть
8 августа 2025, пятница, 4:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США начали переговоры с Азией о замене России в поставках энергоносителей

  • 8.08.2025, 5:44
США начали переговоры с Азией о замене России в поставках энергоносителей

Об этом заявил глава Министерства энергетики США.

США начали диалог с азиатскими странами, чтобы выступить основным экспортером нефти и газа вместо России, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний», — сказал он в комментарии телеканалу Fox Business.

Президент США Дональд Трамп 6 августа ввел дополнительные пошлины в размере 25% против Индии. В результате общий размер американских пошлин для этой страны составит 50%.

Трамп объяснил введение пошлин тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации». До этого в Белом доме заявили, что, закупая российскую нефть, Индия финансирует конфликт на Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров