США начали переговоры с Азией о замене России в поставках энергоносителей 8.08.2025, 5:44

Об этом заявил глава Министерства энергетики США.

США начали диалог с азиатскими странами, чтобы выступить основным экспортером нефти и газа вместо России, заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний», — сказал он в комментарии телеканалу Fox Business.

Президент США Дональд Трамп 6 августа ввел дополнительные пошлины в размере 25% против Индии. В результате общий размер американских пошлин для этой страны составит 50%.

Трамп объяснил введение пошлин тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации». До этого в Белом доме заявили, что, закупая российскую нефть, Индия финансирует конфликт на Украине.

