Трамп: Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Белом доме 3 8.08.2025, 7:35

1,192

Встреча состоится в рамках Исторического саммита мира.

Лидеры Армении и Азербайджана в пятницу, 8 августа, подпишут в мирное соглашение. Это произойдет во время их визита в Белый дом.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

Трамп заявил, что с нетерпением ждет приема президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. По его словам, встреча состоится в рамках Исторического саммита мира.

«Эти две нации находились в состоянии войны много лет, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались закончить эту войну, но безуспешно - вплоть до этого момента, благодаря «ТРАМПУ», - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что его администрация уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами конфликта. Президент США сообщил, что Алиев и Пашинян присоединятся к нему для официальной церемонии подписания мирного соглашения.

Помимо этого, Трамп отметил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, которые будут касаться совместного развития экономических возможностей для полного раскрытия потенциала региона Южного Кавказа.

«Я очень горжусь этими мужественными лидерами за то, что они делают правильный выбор для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и мира», - подытожил президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com