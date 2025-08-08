У россиян началась паника из-за «новой операции «Паутина» 3 8.08.2025, 7:54

4,800

В Саратовской области с авто запускали FPV-дроны.

В городе Красный Кут Саратовской области России из автомобиля, который похож на «дом на колесах», происходил запуск FPV-дронов, которые имеют на себе взрывчатку, пишет «Фокус».

Россиян просят «фиксировать» подобные случаи и в других регионах и сообщать об этом федеральные правоохранительные органы, пишут российские телеграм-каналы.

«Красный Кут Саратовская область сообщают о запусках ФПВ с автомобиля, как 1 июня по аэродромам. Соблюдаем меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Впоследствии подобные предостережения появились еще и для жителей Ростовской и Волгоградской областей, а затем — для всех тыловых регионов к востоку и северо-востоку от Ростовской области.

«При фиксации срочно сообщить 112/102. Указать: Марка, модель, цвет, регистрационный номер, точное место нахождения», — требуют от россиян, проживающих в этих регионах.

Позже в российских пабликах появилась информация о том, что пуск FPV-дронов происходил из автомобиля, который похож на «дом на колесах».

«Тойота темного цвета на базе грузовика или внедорожника, дом на колесах с надстройкой над кабиной. На крыше фургона солнечные панели», — говорится в описании российских телеграм-каналов.

Регистрационный номер был якобы похищен с другого автомобиля.

После полуночи вражеские телеграм-каналы сообщили об отбое опасности «относительно запусков ФПВ/БПЛА» в Красном Куте.

На момент публикации материала ни местные российские власти, ни украинская сторона не комментировали сообщений о запусках FPV-дронов с автомобиля.

