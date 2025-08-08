Россия пошла на унизительный шаг, чтобы спасти экспорт нефти в Индию 8.08.2025, 7:59

3,172

В Bloomberg раскрыли подробности.

Дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные президентом США Дональдом Трампом за то, что Индия покупает российскую нефть, заставили Нью-Дели задуматься, стоит ли продолжать торговое сотрудничество с РФ и вынудили российских нефтяников упрашивать индийских покупателей не отказываться от поставок из России.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus, Россия предлагает Индии скидку в $5 за баррель, чтобы продолжать экспорт нефти в эту страну.

Стоимость российской нефти сорта Urals в индийских портах упала – дисконт по отношению к эталонному сорту Dated Brent превысил $5 за баррель. При этом еще неделю назад российская нефть для Индии продавалась практически без скидок.

Таким образом, за короткий срок цена Urals снизилась на 7-8%. По мнению главы отдела анализа нефтяного рынка в Kpler Хомайуна Фалакшахи, эта тенденция, скорее всего, продолжится.

Причинами падения интереса к российским поставкам стали неопределенность в отношении будущих санкционных шагов со стороны США, а также введение Трампом дополнительных пошлин против Индии за ее торговое сотрудничество с Москвой.

В четверг появилась информация, что государственные НПЗ Индии приостановили закупку российской нефти и ждут дальнейших разъяснений от индийского правительства.

В свою очередь, частные НПЗ, согласно данным Kpler, продолжают покупать нефть из России, но уже по сниженным ценам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия резко увеличила закупки нефти из России – более чем в 20 раз.

С конца 2022 года, после введения нефтяного эмбарго странами G7, Индия потратила на российскую нефть около $140 млрд. По итогам первого полугодия текущего года ежедневно в страну поступало около 1,75 млн баррелей, что составляет почти половину всего объема, вывозимого из российских морских портов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com