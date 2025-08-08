Россия пошла на унизительный шаг, чтобы спасти экспорт нефти в Индию
- 8.08.2025, 7:59
- 3,172
В Bloomberg раскрыли подробности.
Дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные президентом США Дональдом Трампом за то, что Индия покупает российскую нефть, заставили Нью-Дели задуматься, стоит ли продолжать торговое сотрудничество с РФ и вынудили российских нефтяников упрашивать индийских покупателей не отказываться от поставок из России.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus, Россия предлагает Индии скидку в $5 за баррель, чтобы продолжать экспорт нефти в эту страну.
Стоимость российской нефти сорта Urals в индийских портах упала – дисконт по отношению к эталонному сорту Dated Brent превысил $5 за баррель. При этом еще неделю назад российская нефть для Индии продавалась практически без скидок.
Таким образом, за короткий срок цена Urals снизилась на 7-8%. По мнению главы отдела анализа нефтяного рынка в Kpler Хомайуна Фалакшахи, эта тенденция, скорее всего, продолжится.
Причинами падения интереса к российским поставкам стали неопределенность в отношении будущих санкционных шагов со стороны США, а также введение Трампом дополнительных пошлин против Индии за ее торговое сотрудничество с Москвой.
В четверг появилась информация, что государственные НПЗ Индии приостановили закупку российской нефти и ждут дальнейших разъяснений от индийского правительства.
В свою очередь, частные НПЗ, согласно данным Kpler, продолжают покупать нефть из России, но уже по сниженным ценам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия резко увеличила закупки нефти из России – более чем в 20 раз.
С конца 2022 года, после введения нефтяного эмбарго странами G7, Индия потратила на российскую нефть около $140 млрд. По итогам первого полугодия текущего года ежедневно в страну поступало около 1,75 млн баррелей, что составляет почти половину всего объема, вывозимого из российских морских портов.