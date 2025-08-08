Трамп играет жестко: США решили ослабить швейцарский золотой бизнес 8.08.2025, 8:01

Вашингтон неожиданно для всех ввел новые тарифы.

США добавляют неожиданный тариф на золотые слитки нанося удар по Швейцарии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство США неожиданно для всех ввело новые тарифы на импорт однокилограммовых золотых слитков. Это может серьезно пошатнуть мировой рынок золота и нанести удар прежде всего по швейцарской торговле.

Ожидалось, что эти слитки получат таможенные коды, которые освобождают их от тарифов, установленных администрацией Дональда Трампа.

Вот только Таможенная и пограничная служба США отнесла однокилограммовые и 100-унционные золотые слитки к категории, которая подлежит налогообложению. Решение об этом было принято 31 июля.

По словам экспертов, это серьезный удар по Швейцарии, которая является ведущим экспортером килограммовых слитков в США. По данным FT, именно эта форма золота является самой популярной на Comex - крупнейшем в мире фьючерсном рынке золота.

Новая тарифная политика уже отразилась на рынке: премия на фьючерсы на золото в Нью-Йорке резко выросла, и контракты на поставку в декабре подскочили более чем на 100 долларов за унцию по сравнению со спотовыми ценами в Лондоне. Такие колебания могут вызвать дополнительную нестабильность на мировых рынках драгоценных металлов.

Эксперты опасаются, что новые тарифы могут стать инструментом экономического давления на Швейцарию и изменить баланс сил в глобальной торговле золотом.

