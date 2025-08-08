закрыть
8 августа 2025, пятница, 8:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минской налоговой ответили «на самый популярный вопрос бизнесменов»

  • 8.08.2025, 8:14
В минской налоговой ответили «на самый популярный вопрос бизнесменов»

На примере столичного кафе.

Какие аномалии в финансовой отчетности юрлица могут привлечь внимание фискальных органов, объяснили в Управлении оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Сотрудники ведомства отметили, что самый популярный вопрос, который им задают при встрече с бизнесменами на проверках звучит так: «Почему вы пришли именно ко мне?». Ответить на него налоговики решили на примере отчетности столичного кафе.

За январь-июль 2024 и 2025 годов структура выручки заведения выглядела так:

2024 год: 36,1% — наличный расчет; 63,9% — безналичный;

2025 год: 3,7% — наличный расчет; 96,3% — безналичный.

«При этом в 2025 году сумма безналичных платежей осталась прежней и даже немного выросла. А вот общая выручка заметно снизилась — из-за резкого уменьшения поступления наличных. Есть вопросы, почему мы пришли в это заведение?» — задали риторический вопрос в налоговой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров