В минской налоговой ответили «на самый популярный вопрос бизнесменов»
- 8.08.2025, 8:14
На примере столичного кафе.
Какие аномалии в финансовой отчетности юрлица могут привлечь внимание фискальных органов, объяснили в Управлении оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.
Сотрудники ведомства отметили, что самый популярный вопрос, который им задают при встрече с бизнесменами на проверках звучит так: «Почему вы пришли именно ко мне?». Ответить на него налоговики решили на примере отчетности столичного кафе.
За январь-июль 2024 и 2025 годов структура выручки заведения выглядела так:
2024 год: 36,1% — наличный расчет; 63,9% — безналичный;
2025 год: 3,7% — наличный расчет; 96,3% — безналичный.
«При этом в 2025 году сумма безналичных платежей осталась прежней и даже немного выросла. А вот общая выручка заметно снизилась — из-за резкого уменьшения поступления наличных. Есть вопросы, почему мы пришли в это заведение?» — задали риторический вопрос в налоговой.