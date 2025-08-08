«Лукашенко сказали не открывать рот» 8.08.2025, 8:21

Александр Фридман

Диктатор упускает важный шанс.

Политический обозреватель Александр Фридман в интервью «Филину» рассказал о возможной встрече Путина и Трампа и упущенном шансе для диктатора Лукашенко.

— Названы несколько стран, готовых бороться за право предоставить место для переговоров, но среди них нет Беларуси. Почему Лукашенко молчит, как думаете?

— Я так понимаю, у Путина была встреча с кем-то из ОАЭ, и он сказал, что это наилучшее и одно из возможных мест для встречи.

Вообще, это не простой вопрос, кому эту встречу подарить. Стороны могут и не договориться, но само событие будет историческим. И для страны, в которой состоится встреча, это будет иметь большое значение.

Я сам удивлен, почему Лукашенко упускает такой шанс. Однако, думаю, все объяснимо. Полагаю, ему даны совершенно четкие указания: ты открываешь рот на темы международной политики и начинаешь рассуждать о чем-то, только когда тебе это разрешают.

Вот на Валааме тебе разрешают, можешь порассуждать. А сам по себе — нет. Так что Лукашенко упустил возможность, потому что ему не разрешили выйти в центр и сказать: «Мы готовы организовать все сразу, Дональд, мы за тебя так болели, мы тебя ждем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com