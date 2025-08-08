В Санкт-Петербурге произошло обрушение жилого дома прямо на Невском проспекте 7 8.08.2025, 8:32

Это пятый случай за две недели на территории РФ.

В Санкт-Петербурге произошло обрушение межэтажных перекрытий в жилом доме на Невском проспекте — это уже пятый случай обрушения жилого или административного здания в России за последние две недели. Согласно предварительным данным городской прокуратуры, частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания. Прокуратура Центрального района и следственные органы СКР инициировали проверку по факту происшествия, пишет The Moscow Times.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил травмы. На месте работают сотрудники МЧС России и коммунальные службы. Предварительно, обрушение могло произойти во время проведения ремонтных работ.

Это уже пятый случай обрушения здания в России за короткий период:

31 июля в Уфе произошло частичное обрушение секции пятиэтажного здания, ранее принадлежавшего Башкирскому кооперативному техникуму и Башпотребсоюзу. Инцидент случился на улице Коммунистической. По данным регионального управления МЧС, обрушилась часть стены. Здание, признанное объектом культурного наследия, было заброшено и официально находилось в аварийном состоянии. Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, никто не пострадал.

29 июля в Екатеринбурге обрушилась часть трехэтажного административного здания 1963 года постройки на улице Мартовская. Пострадавших не было: 12 человек самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей, еще 24 были эвакуированы. По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, одной из вероятных причин стала ветхость конструкции.

28 июля в Астрахани рухнул подъезд аварийного жилого дома, который должен был быть снесен еще в апреле. В результате обрушения пострадали как минимум три человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 293 и ст. 168 УК РФ).

25 июля в Саратове в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд в десятиэтажном жилом доме. Погибли по меньшей мере семь человек, включая одного ребенка, еще 18 человек получили травмы. Следователи завели уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

