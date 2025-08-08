Ракеты ВСУ нацелили в «сердце» производства «Панцирь-С» в Туле

Ракеты ВСУ нацелили в «сердце» производства «Панцирь-С» в Туле2
- 8.08.2025, 8:38
Партизаны сообщили координаты.
Партизаны «АТЕШ» указали ВСУ на важную цель - бюро в Туле, собирающее ракетные комплексы, огнеметы и ряд видов боеприпасов.
Один из главных разработчиков оружия для ВС РФ, пополнивший «военную машину» Путина 150 видами техники - «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», расположенное в Туле на ул. Щегловская Засека, 59.
Агент партизанского движения «АТЕШ» провел разведку объекта, опубликовав фото локаций в Telegram-канале. Главной моделью вооружения, выпускаемом в бюро, являются ЗРПК «Панцирь-С», ЗРК «Каштан-М», ЗРК «Тунгуска-М1».
На заводе также собирают ПТРК «Корнет», «Квартет», «Метис», огнеметы «Варна», «Шмель», «Шмель-М», межвидовой ракетный комплекс «Гермес-А». «Во время наблюдения установлено, что объект находится под усиленной охраной. Периметр патрулируется сотрудниками полиции и внутренней службы безопасности, работает густая сеть камер», - указали в публикации.