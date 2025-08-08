СМИ: Белый дом уже готовит трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина 10 8.08.2025, 8:47

Переговоры могут состояться на следующей неделе.

Белый дом уже работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на информированные источники в администрации Трампа. По словам собеседников, трехсторонние переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но место проведения еще не определено.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт к встречам с лидерами обеих стран.

«Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время», - заявила Ливитт.

