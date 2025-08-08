Обнаружен неожиданный эффект от употребления популярного препарата для похудения 3 8.08.2025, 8:52

Омоложение было особенно заметным в работе мозга и иммунной системы.

Популярный препарат Ozempic помогает не только похудеть, но и замедляет старение.

К такому выводу пришли американские ученые, пишет BILD. Они определили, что содержащийся в препарате семаглутид «может замедлять биологические часы» и позитивно влиять на здоровье.

В исследовании приняли участие 108 человек с ВИЧ-ассоциированной липогипертрофией. Это заболевание, при котором в теле накапливается лишний жир и ускоряется старение клеток. Половина участников получала Ozempic в течение 32 недель.

«Те, кто получал семаглутид, в конце исследования были в среднем на 3,1 года моложе с точки зрения биологии», - прокомментировал биоинформатик доктор Варун Дварака.

Ученые акцентировали, что омоложение было очень заметным в работе мозга и иммунной системы - в этих сферах биологический возраст снизился почти на 5 лет.

Исследователи полагают, что препарат улучшает метаболизм и снижает воспаление в организме, что и дает омолаживающий эффект.

Хотя исследование проводилось на людях с определенным заболеванием, ученые считают, что подобный эффект может быть и у других людей.

Однако, специалисты не рекомендуют пока использовать этот препарат только для омоложения.

