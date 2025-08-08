В Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар возле подстанции «Титан»
- 8.08.2025, 8:59
- 1,420
Опубликованы спутниковые снимки.
Во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции «Титан» в Армянске.
По данным мониторингового канала, сегодня около часа ночи на полуострове была слышна работа российской ПВО в районе Перекопского вала. После этого спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.
«Здесь находится электроподстанция 220 кВ «Титан». Была ли она поражена, неизвестно», - пишет «Крымский ветер».
Что известно о «Титане»
Электроподстанция «Титан» в Армянске - один из ключевых энергообъектов севера оккупированного Крыма. Она обеспечивает электроснабжением промышленные предприятия, в частности химический завод «Крымский Титан». Подстанция работает на напряжении 220 кВ и играет стратегическую роль в функционировании энергосистемы региона.
Объект расположен вблизи Перекопского вала - важного транспортного и инфраструктурного узла, через который проходят линии электропередач и логистические маршруты. Стоит заметить, что вывод ее из строя может иметь серьезные последствия для энергообеспечения оккупационных сил и промышленных объектов Крыма.