В Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар возле подстанции «Титан»

  • 8.08.2025, 8:59
  • 1,420
В Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар возле подстанции «Титан»

Опубликованы спутниковые снимки.

Во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции «Титан» в Армянске.

«Крымский ветер».

По данным мониторингового канала, сегодня около часа ночи на полуострове была слышна работа российской ПВО в районе Перекопского вала. После этого спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.

«Здесь находится электроподстанция 220 кВ «Титан». Была ли она поражена, неизвестно», - пишет «Крымский ветер».

Что известно о «Титане»

Электроподстанция «Титан» в Армянске - один из ключевых энергообъектов севера оккупированного Крыма. Она обеспечивает электроснабжением промышленные предприятия, в частности химический завод «Крымский Титан». Подстанция работает на напряжении 220 кВ и играет стратегическую роль в функционировании энергосистемы региона.

Объект расположен вблизи Перекопского вала - важного транспортного и инфраструктурного узла, через который проходят линии электропередач и логистические маршруты. Стоит заметить, что вывод ее из строя может иметь серьезные последствия для энергообеспечения оккупационных сил и промышленных объектов Крыма.

