WSJ: Успех ВСУ в Сумской области раскрыл важную проблему российской армии

С середины июля РФ практически прекратила наступление в этом районе.

Украинские войска остановили летнее наступление России в Сумской области, отвоевав часть территорий, что продемонстрировало неспособность Москвы проводить решительные операции на поле боя. Как пишет The Wall Street Journal, в результате, глава России Владимир Путин, который согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом, прибудет на переговоры без решающей победы на поле боя, которая могла бы укрепить его позиции.

ВСУ отстояли Сумскую область

С середины июля Россия практически прекратила наступление в этом районе, а за последние недели, по словам офицеров и аналитиков, Украина вернула себе от 4 до 6 квадратных миль территории и два села.

«Противник в этом районе истощен», — заявил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка, который воюет в этом регионе уже год.

Однако, по словам украинских офицеров, у России в этом районе все еще есть резерв численностью более 50 000 военнослужащих, что вызвало опасения у украинских войск в Сумской области, что ситуация может снова измениться.

«Просто их больше, чем нас, и они будут продолжать наступление», — сказал командир украинской артиллерийской батареи 43-й бригады с позывным «Рысь».

В Украине на каждых пятерых россиян приходится один солдат, сообщил командир полка Ширяев. По другим оценкам, этот показатель составляет один к четырем.

Военнослужащие в Сумской области говорят о тактике, которая знакома по всей линии фронта. Россияне начинают с бомбардировки украинских позиций и лесных массивов, которые они используют в качестве укрытия, управляемыми авиабомбами, беспилотниками и артиллерией, а затем атакуют небольшими пехотными группами, рассказал пулеметчик Макс. При этом в таких боях практически нет бронетехники, например, танков, говорят солдаты.

По словам Ширяева, наибольшую разрушительную силу наносят авиабомбы или традиционные осколочно-фугасные боеприпасы с дешевыми системами наведения.

Тем не менее, Украине удалось остановить продвижение Москвы отчасти благодаря тому, что она атаковала российскую логистику, транспорт, доставляющий припасы и подкрепления, с помощью артиллерии и беспилотников, рассказал капрал военной разведки. По его словам, в некоторых случаях украинские войска уничтожали целые дороги, чтобы отрезать передовые позиции России. Главное управление военной разведки Украины заявило, что украинским войскам также удалось проникнуть в тыл противника и атаковать российские позиции.

С тех пор, по словам некоторых военнослужащих, дислоцированных там, темпы российского наступления в регионе снизились.

«Сумское наступление свидетельствует о неспособности России проводить крупные операции, отмечают аналитики. России с трудом удается организовать так называемые комбинированные операции, в которых пехота, артиллерия, бронетехника, логистика, авиация и даже военно-морские силы могут быть объединены для одного наступления».

Вместо этого Россия вынуждена полагаться на небольшие завоевания, составляющие всего несколько миль.

Эта тактика заключается в том, чтобы «постоянно отправлять войска, чтобы измотать нас, а не нанести серьезный удар», — сказал командир полка Ширяев.

