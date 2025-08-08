закрыть
Паника Путина стала сенсацией №1

3
  • Александр Невзоров
  • 8.08.2025, 9:33
  • 4,280
Паника Путина стала сенсацией №1
Александр Невзоров

Понты смыло без следа, плешь в испарине.

Паника русского диктатора стала сенсацией №1.

Зрелище и впрямь удивительное. Подворотницкие понты смыло без следа. Плешь в испарине.

Мгновенно, без обкашливания в Совбезе, без благословения Гуни и Патрушева - Путин просит встречи с Трампом и готов к перемирию, которое есть плевок на могилы миллиона его орков и, и по сути, признание явной и трагической непобеды.

Следует понимать, что в реальности, диктатору по фигу и экономика и дожди из гробов и даже торговля нефтью.

Если денег будет не хватать, он легко продаст в сексуальное рабство Афганистану, Пакистану, Африке все женское поголовье, к примеру, Краснодара или Тюмени.

Бабонек и девок оденут «Катюшами», загрузят в еще пахнущий телами их мужей Ан 124 и под «прощание Славянки» направят покупателям.

В России никто и не пикнет.

Тут следует воспользоваться «бритвой Оккама» и получить самый простой ответ на «загадку дня».

Единственное, что могло так напугать диктатора, так это угроза ему лично, которую любезно и завуалировано передал Уиткофф тет-а-тет.

Путин знаком с возможностями спецслужб США и смекнул, что его быстро достанут из любого бункера.

Остатки же рассудка подсказывают упырю, что осиновый колышек - самый простой и экономичный способ остановить войну.

Александр Невзоров, «Телеграм»

