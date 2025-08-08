«Снять авто с учета нереально» 8.08.2025, 9:45

В разных городах Беларуси — огромные очереди в МРЭО.

Снять автомобиль с учета в Беларуси может быть задачей со звездочкой: в МРЭО в различных городах выстраиваются длинные очереди. Об этом «Зеркалу» сообщил читатель. Мы узнали детали и позвонили в ведомство с вопросом, в чем дело.

Виктор (имя изменено в целях безопасности) живет в Бобруйске, мужчине нужно снять автомобиль с регистрации. В МРЭО своего города за последнее время он приезжал дважды. Сначала решил попытать удачу во второй половине дня. Но с первого раза добраться до приема не получилось: к 16 часам перед Виктором в очереди еще было более 40 человек. Во второй раз мужчина пришел уже утром, спустя час после открытия, — и все равно был почти сотым в очереди. Просидев в МРЭО несколько часов, он решил дальше не терять время, и снова ушел, не дождавшись своей очереди.

— Снять авто с учета нереально, — возмущается он. — Приходить нужно к 8.00, и то может времени не хватить.

В отзывах о бобруйском МРЭО на Google-картах недельной давности тоже недовольны работой учреждения. Вот что пишет один из пользователей:

— Процедуры организованы криво. Учреждение открывается в 8.00, перед дверью собирается очередь, чтобы занять очередь. Потом все люди подходят к пункту выдачи талонов и получают на себя по пять талонов. Одновременно без электронной очереди идет прием посетителей по непонятной системе. В 8.16 включают электронную очередь. Скапливается большое количество людей, есть ощущение, что успеть процедуру за день невозможно.

На форуме Onliner рассказывают о такой же ситуации, но уже в Минске — причем в разных учреждениях.

— Недавно был в среду на «Жданах» (речь о МРЭО на ул. Тимирязева. — Прим. ред.), причем после обеда — два часа в очереди, — делился опытом ScorpioV6 23 июля.

— В среду был на Малиновке (МРЭО на Меньковском тракте. — Прим. ред.), снимал авто с учета. Сверку номеров прошел в 9.36, к окошку подошел в 13.50, транзитные номера получил после 14.30. После 13 часов уже не было талонов. Короче, больше пяти часов ожидания. Очень много людей, — писал пользователь Tol55 24 июля.

С вопросом, почему для снятия авто с учета нужно так много времени, мы позвонили в МРЭО ГАИ Бобруйского горисполкома.

— Я вам не скажу, не знаю. Пока все так и идет. Вот сейчас у меня 88-й талон [на приеме], но под 58-й зашло два человека с двумя машинами — родственники, пользуются одним талоном, — рассказал собеседник.

По его словам, чтобы снять машину с регистрации, действительно лучше всего освободить себе целый день. Но вот в какое время можно приехать, чтобы избежать очереди, ответа у мужчины не нашлось.

— Я бы с удовольствием подсказал. Если бы знал, сам бы воспользовался, — сообщил он. — Очереди идут одна за одной, постоянно. Раньше бывали «окна», например, в пятницу после обеда становилось потише, а к концу дня — снова больше. А сейчас никаких прогнозов не могу дать.

Как рассказал мужчина, речи о об открытии дополнительного учреждения не идет — «для начала бы сотрудников на полный штат набрать».

— Пробуйте приезжать пораньше. Пытайтесь всех опередить, брать талон. Но для этого надо действовать в команде. Возьмите регбистов, как в американском футболе, они умеют людей сбивать. Будете прорываться к терминалу, а они сзади защищать. Тогда будет успех, — иронизирует собеседник.

Такой же вопрос мы задали в МРЭО ГАИ Минска на улице Тимирязева. Там проблему подтвердили, но объяснили ее лаконично:

— Много людей покупают и продают машины.

На наш вопрос о том, не думают ли в МРЭО нанять больше сотрудников, нам предложили альтернативу: записаться на прием на удобный день и время по телефону. По заверению работника учреждения, в таком случае ждать в очереди, чтобы снять авто с учета, не придется.

