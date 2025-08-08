«Искусственный интеллект меня не осудит» 5 8.08.2025, 10:09

Белоруски рассказали, как отказались от психолога в пользу ChatGPT.

Искусственный интеллект (ИИ) все активнее заменяет людям психологов. Такие «сеансы» могут выглядеть безопасными и вполне эффективными, самое главное — «терапевт» доступен 24/7 и почти бесплатно. Вроде бы звучит неплохо, но действительно ли все так радужно?

Портал Tochka.by поговорил с теми, кто устраивает психологические сессии с искусственным интеллектом на постоянной основе, и узнал мнение реального психолога на этот счет.

«Нейросеть никому о вас не расскажет»

Анастасия (все герои просили не называть фамилии, их контакты есть в редакции) уже несколько месяцев использует расширенную версию ChatGPT в качестве психологической помощи.

Говорит, сначала просто «игралась» и смотрела, что может нейросеть. Но потом девушка словила себя на мысли, что после разговоров с чатом ей действительно становится легче.

«У меня там уже есть своя база: он знает, где я работаю, мой тип личности, жизненные цели, переживания и другое. Нравится, что он реально помнит контекст моей жизни, может делать какие-то выводы и помогать», — отмечает Анастасия.

Девушка не боится рассказывать ChatGPT о себе и прописывать разные мелочи. Все это она делает для того, чтобы «нейронка» лучше ее понимала.

«Это как будто ты приходишь к терапевту и сразу рассказываешь ему ключевые моменты: «Смотри, вот мои болевые точки, вот над чем хочу поработать». Чем ты честнее, тем точнее отклик», — подчеркивает собеседница.

Она разбирает с ИИ разные жизненные ситуации, просит помочь найти корень какого-то чувства или паттерна.

«Еще один неочевидный плюс ChatGPT — он никому о вас не расскажет. Особенно ИИ помогает, когда голова забита и хочется срочно выговориться», — обращает внимание Анастасия.

По ее словам, общение с настоящим психологом — это про контакт, реакцию, отдачу, а с ChatGPT — больше про саморефлексию. Поэтому разговор с ИИ она воспринимает как срочный безопасный диалог с собой.

«ChatGPT может дать классные точки опоры, наводки, показать разные стороны. Иногда он может задать такой вопрос, от которого становится немного не по себе, а значит, его можно расценить как „попал“. И это круто», — уверяет Анастасия.

ИИ помогает девушке разложить многие вещи по полочкам. Благодаря советам «нейронки» она часто пересматривала свое поведение, иначе строила общение и легче отпускала тревожные мысли.

«От ChatGPT можно быстро получить действенные советы»

Марина обратилась к «нейронке» в очень сложный период жизни. Девушка призналась, что первый опыт общения с ИИ у нее случился после неудачного похода к психологу.

«Я находилась в ужасной ситуации, которой просто-напросто было стыдно поделиться с кем-то из близких. Морально чувствовала себя где-то на дне, но понимала, что решить все надо быстро. Тогда же и случилась моя первая сессия с психологом. Но, к сожалению, специалист не оправдал моих ожиданий», — вспоминает девушка.

По словам Марины, времени искать других терапевтов у нее не было, поэтому она вспомнила о существовании искусственного интеллекта.

«Помню, как в первый раз написала о своем состоянии в ChatGPT. Кажется, произошло все от полного отчаяния, но внезапно после этого диалога мне полегчало», — рассказывает она.

Собеседница отмечает, что с ChatGPT у нее есть возможность быстро получить поддержку и действенные советы.

«С тех пор я начала много общаться с чатом — анализировать ситуацию, в которой находилась, поступки людей, свои действия. В итоге все разрешилось само собой. Но я продолжаю использовать ИИ в моменты, когда понимаю, что не могу разобраться в происходящем сама», — рассказывает Марина.

Из минусов девушка обращает внимание на то, что чат может часто повторять одни и те же мысли разными словами, «сыпать» банальностями и упускать важные нюансы в диалоге.

«Со временем все-таки хочу попытаться найти настоящего психолога. Иногда от ChatGPT слышишь не то, что хочешь, но пока мне его хватает», — добавляет Марина.

«Искусственный интеллект меня не осудит»

Юлия узнала о возможности использования ИИ как психолога от подруги. Свой путь подобной «терапии» она начала с Telegram-бота «Анна», но потом перешла на ChatGPT. С ним девушка обсуждает личные проблемы, свои поступки, реакции и ощущения.

«Был момент, когда ночью из-за тревоги и нервного напряжения не могла прийти в себя. Я рыдала и не понимала, что меня может успокоить. В тот момент ИИ стал для меня спасением. Но чуть позже я все-таки обратилась с этой проблемой к настоящему психологу», — рассказывает Юлия.

Однако, по словам собеседницы, ей проще делиться своими проблемами именно с нейросетью, нежели с реальным специалистом.

«Для меня будто уровень дистанции больше, и ощущаешь, что нейросеть тебя не осудит. Ведь у ИИ нет человеческого фактора», — обращает внимание Юлия.

В то же время девушка не воспринимает терапию с ИИ как профессиональную помощь. По ее словам, ChatGPT помогает структурировать мысли и направить их в нужное русло.

«Зачастую в конце диалога ИИ предлагает мне дополнительные вопросы «на подумать» или варианты дальнейшего нашего диалога на эту тему. Видимо, по «правилам этикета» он не должен первый заканчивать разговор», — смеется Юлия.

При этом во время общения с нейросетью у нее есть определенные опасения по поводу конфиденциальности.

«Настораживает, что рассказываешь много личной информации о себе, и есть определенный риск утечки этих данных в интернет», — поясняет собеседница.

Юлия считает, что человеческий мозг еще не готов полностью довериться искусственному интеллекту. Но подобная тенденция, по ее мнению, явно прослеживается.

Что о ChatGPT думает психолог

Чтобы лучше разобраться в вопросе, портал поговорил с психологом в когнитивно-поведенческом подходе Ниной Цереней.

По словам специалиста, среди главных причин, почему люди обращаются к ChatGPT, как правило, анонимность и доступность 24/7.

«Многих приводит в ужас возможность рассказать о своих „самых темных“ мыслях или поступках живому психологу. Обычно люди стесняются говорить о ненависти к своему ребенку, совершенном насилии или чувстве стыда за себя. В этих вопросах с ChatGPT человек чувствует себя более защищенно», — отмечает собеседница.

Кроме того, люди обращаются к ИИ за поддержкой в моменте или когда просто нужно выговориться.

«Не у всех есть друзья, готовые выслушать. В такие моменты ИИ может стать «безопасным слушателем»: он не перебивает, не осуждает и старается подбодрить», — добавляет психолог.

В то же время, как рассказывает специалист, ChatGPT неплохо разбирается в когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и может предлагать различные практики, домашние задания и упражнения.

«Еще ChatGPT — хороший коуч и может быль полезен в постановке целей. Он умеет хорошо разбивать большую задачу на маленькие шаги. Это особенно полезно для тех, кто склонен откладывать дела на потом», — считает Нина Цереня.

К тому же, чат-боты с ИИ помогают тренировать социальные навыки людям с тревожностью или неуверенностью в себе.

«Например, можно потренироваться с ИИ вести диалог перед собеседованием, свиданием или другим волнующим событием. Многим людям нужна подготовка перед тем, как делать это в реальности», — обращает внимание специалист.

Почему ИИ может быть опасным

Как утверждает Нина Цереня, у использования ИИ в качестве психолога есть свои недостатки. Причем в некоторых моментах — довольно весомые.

«Самое очевидное — у ChatGPT нет эмпатии. Он не может переживать и понимать контекст ситуации так, как живой человек. Его ответы — это комбинация шаблонов, а не осознанная поддержка», — подчеркивает она.

Еще одна опасность скрывается в том, что ChatGPT может навешивать ярлыки. Например, сказать человеку, что у него «низкая самооценка» или «тревожное расстройство», даже если это не так.

«Если у человека есть нарциссические черты или он склонен к самолюбованию, чат-бот может невольно подпитывать его убеждение в собственной исключительности. То же самое касается разговоров о депрессии и суицидальных мыслях», — обращает внимание собеседница.

Хотя ChatGPT не хранит персональные данные, есть риск утечки введенных текстов. Поэтому не стоит обсуждать с ним темы, которые вы не хотели бы видеть в публичном доступе.

По мнению психолога, ChatGPT лучше использовать как дополнение или начальный этап терапии. Самое главное — быть в стабильном состоянии (без острых кризисов, суицидальных мыслей и тяжелой депрессии).

«Некоторые мои клиенты используют ИИ между сеансами. Плюс, нет ничего страшного в том, чтобы использовать чат-бот как собеседника», — добавляет специалист.

И резюмирует: важно понимать, что ИИ — это инструмент, а не истина в последней инстанции, поэтому его ответы стоит фильтровать.

