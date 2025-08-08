Трамп прояснил свой ультиматум Путину по прекращению огня в Украине 2 8.08.2025, 10:12

5,742

Дональд Трамп

Мяч на стороне Кремля.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ранее озвученный им крайний срок для прекращения огня со стороны России остается в силе.

Об этом он заявил во время недавней пресс-конференции в Белом доме. По его словам, все зависит от Владимира Путина: именно тот должен принять окончательное решение, передает dialog.ua.

При этом Трамп вновь выразил разочарование в связи с действиями Кремля, не вдаваясь в подробности. Во время общения с журналистами американский лидер также опроверг слухи о том, что встреча с ним возможна для Путина лишь после переговоров с Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома дал понять, что приветствует любые шаги по скорейшему прекращению огня в Украине. «Нет, это не обязательно. Они хотят поговорить со мной, и я приложу максимум усилий, чтобы прекратить убийства», – подчеркнул Трамп.

Таким образом, он подчеркнул, что полон решимости, чтобы остановить российскую агрессию против Украины, и верен своему текущему плану с давлением на Россию. При этом ни о каком смягчении условий речи не идет: ответственность за затягивание переговоров Трамп возлагает на Кремль.

