Талантливый белорусский футболист решил выступать за сборную Польши 1 8.08.2025, 10:18

2,358

Глеб Кучко

Он уже получил польский паспорт.

20-летний полузащитник Глеб Кучко отметил, что не прочь представлять на международных соревнованиях соседнюю страну.

Кучко является уроженцем Минска. В прошлом он находился в системе брестского «Динамо» и академии Белорусской федерации футбола. Также футболист привлекался в юношескую и молодежную сборные Беларуси. В частности, за последнюю провел четыре товарищеские игры.

Тем не менее с 2022 года Глеб играет за клубы из Польши. Большую часть этого отрезка он защищал цвета «Вислы» из Плоцка, а недавно перешел в «Медзь». Полгода назад белорус обзавелся паспортом Польши, что облегчает ему трудоустройство в этой стране.

В интервью miedzlegnica.eu Кучко заявил, что не против рассмотреть вариант выступлений за команду Польши.

«Я надеюсь, что меня позовут. Тренер польской «молодежки» уже выяснял мои планы. Да, я в прошлом выступал за Беларусь, но не против попробовать себя в другой форме. Посмотрим, как все сложится», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com