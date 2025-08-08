Талантливый белорусский футболист решил выступать за сборную Польши

Талантливый белорусский футболист решил выступать за сборную Польши1
Он уже получил польский паспорт.
20-летний полузащитник Глеб Кучко отметил, что не прочь представлять на международных соревнованиях соседнюю страну.
Кучко является уроженцем Минска. В прошлом он находился в системе брестского «Динамо» и академии Белорусской федерации футбола. Также футболист привлекался в юношескую и молодежную сборные Беларуси. В частности, за последнюю провел четыре товарищеские игры.
Тем не менее с 2022 года Глеб играет за клубы из Польши. Большую часть этого отрезка он защищал цвета «Вислы» из Плоцка, а недавно перешел в «Медзь». Полгода назад белорус обзавелся паспортом Польши, что облегчает ему трудоустройство в этой стране.
В интервью miedzlegnica.eu Кучко заявил, что не против рассмотреть вариант выступлений за команду Польши.
«Я надеюсь, что меня позовут. Тренер польской «молодежки» уже выяснял мои планы. Да, я в прошлом выступал за Беларусь, но не против попробовать себя в другой форме. Посмотрим, как все сложится», – сказал он.