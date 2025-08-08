закрыть
8 августа 2025, пятница, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Талантливый белорусский футболист решил выступать за сборную Польши

1
  • 8.08.2025, 10:18
  • 2,358
Талантливый белорусский футболист решил выступать за сборную Польши
Глеб Кучко

Он уже получил польский паспорт.

20-летний полузащитник Глеб Кучко отметил, что не прочь представлять на международных соревнованиях соседнюю страну.

Кучко является уроженцем Минска. В прошлом он находился в системе брестского «Динамо» и академии Белорусской федерации футбола. Также футболист привлекался в юношескую и молодежную сборные Беларуси. В частности, за последнюю провел четыре товарищеские игры.

Тем не менее с 2022 года Глеб играет за клубы из Польши. Большую часть этого отрезка он защищал цвета «Вислы» из Плоцка, а недавно перешел в «Медзь». Полгода назад белорус обзавелся паспортом Польши, что облегчает ему трудоустройство в этой стране.

В интервью miedzlegnica.eu Кучко заявил, что не против рассмотреть вариант выступлений за команду Польши.

«Я надеюсь, что меня позовут. Тренер польской «молодежки» уже выяснял мои планы. Да, я в прошлом выступал за Беларусь, но не против попробовать себя в другой форме. Посмотрим, как все сложится», – сказал он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько