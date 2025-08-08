У черты полного невозврата Александр Коваленко

Какие танки в России оказались в дефиците?

В настоящее время отмечается отправка на «задний двор» Уралвагонзавода большого количества танков Т-72А. Только этой модификации в очереди на восстановление и модернизацию ожидают более сотни боевых машин.

Кому-то может это показаться обыденным, что странного в том, что завод, который производил танки Т-72, начинает их восстановление, но это только на первый взгляд. Уралвагонзавод занимался с 2022 года активным восстановлением танков Т-72Б и Т-90А/С, а вот старые, ранние модификации Т-72А обходил стороной.

Но, дело в том, что Т-72Б и Т-90А на хранении центральных баз резерва танков по России практически закончились. Ну, как практически… остались только те, что в ужасном состоянии, в большинстве своем непригодные к восстановлению.

На сегодняшний день — их менее 300 и не все пригодны

На момент начала полномасштабного вторжения в Украину, на хранении ЦБРТ (центральна база резерва танков) находилось более 1,5 тысяч танков Т-72Б. На сегодняшний день — их менее 300 и повторюсь, не все из них пригодны к восстановлению.

Что же до Т-90А/С, то обе эти модификации уже давно выведены с хранения и сейчас Уралвагонзавод поставляет в войска исключительно новые, сделанные с нуля Т-90М. Объемы производства Т-90М сейчас составляют в среднем полторы роты в месяц, чего катастрофически не хватает для полной компенсации ежемесячных потерь танков российских оккупационных войск, а потому, новой продукцией Уралвагонзавод никогда не сможет компенсировать потери в зоне боевых действий в Украине.

Именно по этой причине в ход пошло восстановление Т-72А. На сегодняшний день на российских ЦБРТ находится около 600 пригодных к восстановлению Т-72А.

Самая крупная, по количеству оставшихся на хранении Т-72А, в России 349-я ЦБРТ — на хранении учтено около 800 единиц танков Т-72А и Т-64. Но, опять-таки, большая часть ОБТ непригодна к восстановлению.

Фактически, появление Т-72А на «заднем дворе» Уралвагонзавода — это лакмусовая бумажка того, как получившая в наследство от СССР огромное танковое наследие, не только в виде одних из самых больших складов ОБТ в мире, с готовой продукцией, но и предприятия способные производить танки нескольких модификаций, на четвертый год войны с Украиной оказалась у черты полного невозврата к статусу страны с самым большим танковым парком в мире и не возможностью производить столько новой готовой продукции, сколько требует фронт.

Демилитаризация идет по плану?

Александр Коваленко, «Телеграм»

