У сербского министра случился инсульт в прямом эфире 1 8.08.2025, 10:40

2,834

Дарко Глишич

Политику стало трудно говорить, часть лица онемела.

Министр государственных инвестиций Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире – ему стало плохо во время разговора с ведущими. Чиновника экстренно госпитализировали прямо из студии в тяжелом состоянии; он перенес операцию.

Инцидент произошел 5 августа во время утренней программы на телеканале Pink. Политику стало трудно говорить, часть лица онемела. Журналисты и он сам не сразу поняли, что произошло. Ведущие спросили, все ли нормально, и поначалу Глишич даже пытался их успокоить.

Портал Katera передает, что программа была прервана, так как Глишич не смог завершить свое выступление. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. В медучреждение к министру сразу приехал президент Сербии Александр Вучич – Глишич один из наиболее близких к нему чиновников.

Министр здравоохранения страны Златибор Лончар заявил, что в Клинический центр Сербии пациента привезли без сознания.

«Проводится диагностика, проводится терапия. Что может сделать медицина, то и будет сделано. Мы все обеспокоены, президент здесь с первой минуты. Все это повлияло на нас, но мы надеемся на успех терапии и на те меры, которые были и будут приняты. Пока известно, что он находится в тяжелом состоянии... Первые часы имеют решающее значение», – комментировал Лончар состояние Глишича.

Чуть позже стало известно, что глава министерства госинвестиций перенес операцию, после чего был переведен в палату интенсивной терапии.

«Операция завершена. Она заняла больше времени, чем ожидалось. Чрезвычайно сложная. Работали несколько бригад, поскольку это было сочетание тромба и кровотечения. Мы действуем поэтапно. Мы начали очищать кровеносный сосуд, ведущий к мозгу, там находится центр речи. Другой сосуд тоже был закупорен и кровоточил. Теперь его организм должен справиться. Хорошо, что он вовремя госпитализирован и операция была проведена в первые часы», – информировал министр здравоохранения.

Он добавил, что «организму нужно время, чтобы справиться». Лончар еще раз подчеркнул важность того, что политику быстро оказали медицинскую помощь.

«Это является идеальным временем для достижения хорошего результата. Мы не хотим ничего говорить заранее – мы движемся шаг за шагом», – сказал он.

Что известно о министре государственных инвестиций Сербии

Дарко Глишичу 52 года, родом он из города Уб на западе Сербии.

Он был назначен министром 2 мая 2024-го, до этого был мэром своего родного города. Бывший член Сербской радикальной партии, в настоящее время является председателем исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии.

Глишич – близкий соратник и доверенное лицо президента Александра Вучича. Его называют одним из самых влиятельных людей в СПП и его ключевым функционером.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com