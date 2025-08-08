закрыть
8 августа 2025, пятница
Нового конкурента Cadillac Escalade от Jeep рассекретили до презентации

  • 8.08.2025, 10:55
Видеофакт.

Новый Jeep Grand Wagoneer 2026 официально презентуют осенью. Первые подробности модернизированного внедорожника раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

На фото видно, что у Jeep Grand Wagoneer 2026 новая передняя часть. Узкая решетка радиатора и тоненькая оптика сделали авто похожим на электромобиль Jeep Wagoneer S. Кроме того, увеличен воздухозаборник в бампере и установлены новые колесные диски.

Рамный внедорожник останется конкурентом Cadillac Escalade и Lincoln Navigator стоимостью примерно от $85 000. На фото показали стандартную 5,4-метровую версию, но в линейке останется и удлиненный 5,7-метровый вариант.

Сохранит новый Jeep Grand Wagoneer и 3,0-литровую бензиновую турбошестерню Hurricane мощностью 540 сил. Кроме того, появится 663-сильная плагин-гибридная установка от пикапа Ram 1500 Ramcharger с 3,6-литровым V6 и парой электромоторов. Ее запас хода превысит 1000 км.

