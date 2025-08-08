закрыть
8 августа 2025, пятница
Израиль одобрил план взятия под контроль Газы

  • 8.08.2025, 11:06
Израиль одобрил план взятия под контроль Газы

Главная цель — полный разгром ХАМАС.

Кабинет министров безопасности Израиля согласовал взятие под контроль города Газа как последнюю попытку свергнуть режим исламистских боевиков ХАМАС, сообщает Bloomberg в пятницу, 8 августа.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, целью одобренного плана является «разгром ХАМАС», при этом Армия обороны Израиля намерена действовать, учитывая пребывание в Газе заложников.

«Армия обороны Израиля будет готовиться к захвату города Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху после завершения 10-часового заседания кабинета министров безопасности.

Армия обороны Израиля уже контролирует около 75% сектора Газа.

