«Мы по очереди всю ночь охраняли этот список до утра»

Елена с семьей три года назад продала квартиру в Гомеле за 35 000 долларов, чтобы переехать в Минск. Бюджет небольшой, при этом женщина хотела жить именно в новостройке. Поэтому задалась целью найти приличную и недорогую «однушку». Знакомый риелтор посоветовал вариант, который, по словам героини, позволил ей сэкономить несколько тысяч долларов. Как? Своей историей она поделилась с Myfin.

«Знакомый риелтор подсказал вариант»

— Мы семьей купили жилье в квартале «Малая родина». Дома здесь построены в основном для нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть сюда заселились очередники. Мы на очереди не стояли и выбрали этот дом случайно. Покупатель нашей квартиры в Гомеле оказался бывшим риелтором, который работал на минском рынке. Он и подсказал, что в этих домах есть небольшое количество коммерческих квартир.

Как нам сказал риелтор, цена таких квартир немножко ниже, чем в целом по рынку.

Потому что застройщик может получить только 5% прибыли со всего дома. «Однушка» в 47,2 квадратных метра обошлась в 49,5 тыс. долларов.

— На чем еще удалось сэкономить?

— Мы купили квартиру в строящемся доме. Тут точно экономия — за еще не возведенный квадратный метр люди платят меньше, чем в готовом доме. Иногда при покупке жилья необходимо купить в придачу парковочное место — наш застройщик не обязывал это делать. Я посчитала, что на этих трех пунктах мы сэкономили около 5000 долларов: на том, что выбрали ЖК для очередников; что купили жилье на стадии строительства; что не нужно было покупать парковочное место.

По данным агентства «Авангард Недвижимость»:

в 2021 году (начало строительства квартиры Елены) в среднем по Минску однокомнатные квартиры стоили 1359 долларов за 1 кв. м;

в 2022 году — 1370 долларов;

в 2023 году (окончание строительства квартиры Елены) — 1421 доллар.

У Елены квадратный метр стоил 1050 долларов.

По словам героини, она очень тревожная женщина, поэтому было много страхов: «А если дом не достроится?», «А если деньги заберут и уедут?», «А если еще что-нибудь произойдет?» Когда она только выбирала квартиру в ЖК, то обратила внимание на застройщика — УКС Заводского района. По мнению Елены, больше шансов, что квартира достроится и все с ней будет хорошо, если проектом занимается государство.

Как искала квартиру

Первый шаг на пути к дешевым метрам — их поиск. Нужно мониторить сайты УКСов, которые выкладывают декларации о строящихся домах. В них написано, что будет построен такой-то дом, описывается его этажность, количество квартир, из каких материалов он будет построен. И самое главное — сколько квартир будет для нуждающихся и не нуждающихся (вариант Елены).

Спрос на дешевое жилье будет выше, чем предложение. Например, в доме Елены из 118 квартир только 20 продавались как коммерческие. Поэтому необходимо было как можно быстрее стать в неофициальную очередь на их получение.

— Расскажите про очередь, которую надо было отстоять за квартиру.

— УКС размещает на своем сайте декларацию, где указаны месяц, день и адрес, по которому можно подать заявление на строительство квартиры в нужном доме. Но количество квартир ограничено. Соответственно, люди понимают, что если придешь поздно, то перед тобой уже будет 40 человек — окажешься в пролете, не получишь квартиру. Поэтому надо прийти как-то пораньше. И доходит до того, что «пораньше» — это на три дня раньше.

— А зачем в таком случае дежурить возле списка сутки, если можно просто записаться и уехать?

— Потому что кто-то может влезть перед тобой. Но сутками там никто не стоял. Схема примерно следующая. Я попросила свою подругу за день до старта продаж подъехать посмотреть, что происходит возле УКСа. Она приехала сразу после работы, и оказалось, что список уже существует и записаться в него можно под номером 35. Из 40 мест. К тому моменту люди уже самоорганизовались и распределили график дежурств по 2 часа. Зачем всем вместе толпиться? На минуточку, был декабрь и жуткий мороз! Я приехала ко времени, которое досталось мне, и мы по очереди всю ночь охраняли этот список до утра.

Героиня поделилась, что если вы позвоните в УКС и спросите про наличие очереди или списка, вам ответят: «Такого не существует». Список формирует не застройщик, а покупатели, поэтому стоит заранее приехать и записаться.

— Лично я получила квартиру благодаря тому, что записалась в список, отстояла неофициальную очередь.

— Какие потенциальные риски у такого жилья?

— Кто-то думает, что в таких домах шумно из-за многодетных семей. Мои соседи — вполне адекватные люди. В доме действительно много детей, но меня это только радует: это говорит о том, что жизнь продолжается, что, может быть, она вечная в каком-то смысле. Ну, и детки хорошие. Я не замечаю, чтобы они вредничали или чтобы подростки курили и разрисовывали лифт, как в моем детстве. Хотя надписи в лифте все-таки есть. На ДСП, которым временно обшита кабина, написано: «Моя мама — самая лучшая» — и несколько подписей ниже: «И моя», «И моя», «И моя». Очень мило.

Из минусов — героиня уже больше года живет в новой квартире, дом полтора года как введен в эксплуатацию, но до сих пор многие люди делают ремонт.

— У нас люди жаловались, что балконы заливает на угловых квартирах при сильном дожде, хотя у меня так расположена квартира, что ничего не течет. На верхних этажах очень сильно дует ветер. По поводу инфраструктурыя сказала бы, что здесь всего маловато. Рядом торговый центр Green, что хорошо, но каких-то развлечений здесь мало.

Сейчас такая же «однушка», как у героини, но без мебели (сделаны только пол и стены) продается за 75 000 долларов. Получается, за полтора года цена увеличилась в 1,5 раза.

Если вы ищете новостройку по цене ниже рынка — можно присмотреться к жилью для нуждающихся. Но это игра вдолгую. Сперва надо найти нужную декларацию, отстоять свою очередь, подождать год, пока дом построят, и еще потратить значительное время на ремонт и приведение квартиры в порядок.

Как получить более дешевые квадратные метры

Рекомендации от Елены, основанные на ее личном опыте:

1. Отслеживайте сайт нужного УКСа на предмет появления декларации о новом доме.

2. Как только декларация опубликована, за 2−3 дня до указанной в ней даты старта продаж лучше приехать на место.

3. Найдите неофициальный список (может висеть на стене здания).

4. Запишитесь и будьте готовы дежурить у списка по несколько часов (даже ночью и в плохую погоду), чтобы сохранить свое место и порядок.

Почему это необходимо: список неофициальный, и только физическое присутствие и коллективная договоренность гарантируют, что ваше место не займет кто-то другой.

