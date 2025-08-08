«В историческом плане режим Лукашенко обречен» 8.08.2025, 11:20

Политолог рассказал о главных ошибках правителя.

Какие уроки режим Лукашенко не выучил после протестов 2020 года? Такой вопрос «Филин» задал политическому аналитику Александру Класковскому:

— Самое важное из того, что он не понимает, то, что общество давно его переросло. То, что только в 90-е годы, когда он пришел на волне ностальгии по Советскому Союзу, его обещания дать по чарке и шкварке многим, замученным последствиями распада СССР, казались райскими.

Но за время его правления выросли другие люди, те, о которых он говорит с презрением, мол, тыкают пальцами в айфоны и планшеты вместо того, чтобы учиться косить и пахать.

То есть он остался в той эпохе, поколения послевоенных детей. А на дворе уже XXI век, до 2020 года в Беларуси завидно развивалась IT-сфера. Потом ее разгромили.

Он бил по головам этих умных светлых людей, которые шли в авангарде протестов, как и предприниматели, и многие другие представители новых поколений.

Он не в состоянии найти с ними общий язык именно потому, что это люди другой эпохи, с другим менталитетом. В то время как он сам по своему мышлению остался в средневековье.

Он считает себя таким удельным князем, у которого есть дружина, его боевики, они собирают со всех дань и пугают холопов, чтобы те сидели как мышь под метлой.

Но в XXI веке это не метод. На какое-то время страх, конечно, работает, и Лукашенко упивается этим, увидев, что, как в средние века, просто кнутом можно всех держать в повиновении.

И это может тянуться долго, особенно при российской поддержке, но в историческом плане этот режим обречен. И сам он войдет в историю только как мрачный диктатор, а не как «отец нации», как ему бы хотелось.

