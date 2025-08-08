В день истечения ультиматума РФ атаковала детский сад в Буче 8.08.2025, 11:26

На город было направлено 10 ударных беспилотников.

В день истечения ультиматума о прекращении огня в Украине, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом его российскому коллеге Владимиру Путину, РФ нанесла новый массированный удар беспилотниками по соседней стране. В ночь на пятницу, 8 августа, российские силы атаковали Украину более чем 100 средствами воздушного нападения, в том числе 104 ударными дронами типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 8 скоростными (реактивными) беспилотниками, заявили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

Удар осуществлялся из Шаталово Смоленской области, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска Краснодарского края, а также из аннексированного Крыма, указывается в заявлении. При этом украинским подразделениям удалось сбить либо подавить 82 российских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны, в том числе 3 реактивных и 79 ударных дронов типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов. «Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях», - указали далее в ВСУ.

В Буче пострадали детский сад и частные дома

Одной из целей обстрела россиян стала гражданская инфраструктура Бучи Киевской области. В этом городе поврежден детский сад и семь частных домов, сообщил в Facebook его мэр Анатолий Федорук. Он отметил эффективную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших большинство атаковавших дронов. Часть объектов подверглась разрушениям и нуждается в восстановлении, отметил городской голова. «Главное - все живы», - добавил он. В эфире телемарафона новостей Федорук уточнил, что на Бучу было направлено 10 ударных беспилотников.

В свою очередь глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в результате российской атаки острую реакцию на стресс получили девушка 16 лет и две женщины 56 и 80 лет. "В Бучанском районе поврежден 21 частный дом, хозяйственные постройки, гаражи, две недостроенные многоэтажки, 10 автомобилей", - написал он в Telegram.

