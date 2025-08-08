В Варшаве пройдет большой концерт Макса Коржа 8.08.2025, 11:29

Макс Корж

В польской столице изменят движение транспорта.

9 августа белорусский исполнитель Макс Корж выступит на одном из крупнейших стадионов Польши — PGE Narodowy. Билеты появились в продаже еще в декабре 2024 года, и их почти сразу раскупили. Выступление станет первым концертом Коржа в Польше с 2019 года.

Ожидается, что событие вызовет затруднения в движении транспорта. Портал Nasze miasto перечислил, какие улицы перекроют и как будет ходить транспорт, пишет Most.

Доехать на стадион PGE Narodowy удобнее всего на метро линии M2, а также поездами SKM и Koleje Mazowieckie. В субботу, 9 августа, в связи с мероприятием с 15:00 до 18:00 будет ограничено движение в Saska Kępa.

Перед окончанием концерта, примерно в 22:30, будет перекрыта aleja Zieleniecka от ул. Targowa до Waszyngtona. Скорее всего, после концерта (около 22:45) полиция примет решение о закрытии моста Понятовского и Aleje Jerozolimskie между кругами де Голля и Вашингтона. В это время не будут курсировать трамваи.

По маршруту между кругом Wiatraczna и площадью Narutowicza, через Лазенковский мост будут курсировать подменные автобусы линии Z99. Возле стадиона сесть в них можно будет на ул. Francuska или Saska (в зависимости от проходимости улиц). По тому же мосту будут идти маршруты № 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 и N72.

Если закроют мост Понятовского, трамваи 7 и 9 будут курсировать на стороне Śródmieście только между площадями Narutowicza и Starynkiewicza. А в районе Прага трамваи линии 9 будут ходить от конечной Ratuszowa-Zoo до Gocławek по улицам: Ratuszowa, Targowa, aleja Zieleniecka, al. Waszyngtona и Grochowska.

Трамваи 7 и 22 будут следовать между ул. Kawęczyńska и кругом Wiatraczna через al. Waszyngtona.

