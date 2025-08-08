Как ИИ изменит «карьерную идентичность» людей
- 8.08.2025, 11:37
Для нового поколения нейросети станут важным инструментом.
Массовое внедрение ИИ может изменить не только рынок труда, но и сам способ. Долгое время общество приучало нас отождествлять личность с профессией: с детства нас спрашивают не «Кем ты хочешь быть?», «Кем хочешь работать?». Взрослые знакомства начинаются с «Чем вы занимаетесь?», а престиж должности нередко ставится выше комфорта и смысла, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Эта установка делает нас уязвимыми: потеря работы воспринимается как потеря смысла жизни. Неудивительно, что разговоры об «эпохе безработицы из-за ИИ» вызывают у многих панические настроения. Известный историк Юваль Ной Харари предупреждает о появлении «бесполезного класса» людей, которые окажутся невостребованными.
Однако молодое поколение — зумеры и альфа поколения — воспринимает ситуацию иначе. Согласно опросам, они ценят баланс между работой и жизнью, гибкий график и смысл вне карьеры. Для них ИИ — не враг, а инструмент. Они легче отказываются от бессмысленной занятости, выбирают фриланс или проекты «для души» и не связывают самооценку с должностью.
Если ИИ возьмет на себя рутинную работу, это может стать шансом для переосмысления: кто мы без должностей? Универсальный базовый доход и автоматизация могли бы открыть время для творчества, волонтерства, семьи и саморазвития. История показывает, что досуг нередко порождает инновации.
ИИ может не только заменить часть рабочих мест, но и помочь обществу выйти из ловушки, где ценность человека измеряется продуктивностью, а не внутренними качествами.