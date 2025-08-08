Галкина сбила машина в Латвии 4 8.08.2025, 11:43

Артист вышел на сцену с повязкой на руке.

Комик и телеведущий Максим Галкин попал в ДТП. Инцидент произошел в Юрмале, Латвия. Об этом сообщила журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

По ее словам, авария с участием артиста произошла на одной из самых тихих улиц Юрмалы - Видус проспекте. Комик ехал на велосипеде, когда его сбил легковой автомобиль.

Водитель не притормозил, а после наезда якобы остановился лишь на несколько секунд. Галкин, по ее информации, получил травмы.

Рынская добавила, что Галкин соблюдал все правила, был в шлеме и не находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Женщина на старом фольксвагене вылетела на Максима даже не притормозив. Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку - артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно», - утверждает журналистка.

В то же время сам Галкин вероятное ДТП со своим участием не комментирует. Зато в социальных сетях он делится фотографиями личной жизни и фрагментами выступлений, на которых много шутит.

